Το Τρίτο Αποχαιρετά την Άννα Καφέτση με Δύο Εκπομπές της Κατερίνας Ζαχαροπούλου

Το Τρίτο Πρόγραμμα και «Η Εποχή των Εικόνων» με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, αποτελούμενο από δύο εκπομπές, στη μνήμη της σπουδαίας ιστορικού τέχνης και επιμελήτριας Άννας Καφέτση (1955 – 2026), η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη στον σύγχρονο Ελληνικό πολιτισμό.

Άννα Καφέτση (1955 – 2026)

Το πρώτο μέρος του αφιερώματος, που θα μεταδοθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 18:00, περιλαμβάνει μια σπάνια συνάντηση και συνομιλία που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2020. Ηχογραφημένη χρόνια πριν από την αποδημία της, η εκπομπή αποκτά πλέον έναν βαθύτατα συγκινησιακό και ιστορικό χαρακτήρα, καθώς η Άννα Καφέτση, ιδρυτική διευθύντρια του ΕΜΣΤ και μετέπειτα διευθύντρια του annexM (του κέντρου σύγχρονης τέχνης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών), αφηγείται στην Κατερίνα Ζαχαροπούλου τη ζωή της μέσα στην τέχνη και τις πηγές απ’ όπου αντλούσε την έμπνευση των θεματικών εκθέσεων που είχε επιμεληθεί. Εστιάζοντας στα 14 χρόνια διεύθυνσης του ΕΜΣΤ και στον τρόπο με τον οποίο δημιούργησε τη συλλογή του, η Άννα Καφέτση ξεδιπλώνει τις ευαισθησίες της για τη λογοτεχνία, τη μουσική και τους καλλιτέχνες που αγαπούσε, σε μια συνομιλία που συνοδεύεται από μουσικά κομμάτια επιλεγμένα προσωπικά από την ίδια.

Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με μια δεύτερη εκπομπή, που παρουσιάζεται σε πρώτη μετάδοση, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 18:00, όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο τελευταίο επιμελητικό project της Άννας Καφέτση, την περιπατητική δράση του εικαστικού και σκηνοθέτη Γιώργου Δρίβα με τίτλο «Συμφωνία 37: Προσωπογραφία ενός αλγόριθμου».

Η δράση αυτή παρουσιάστηκε πριν από λίγους μήνες στο πλαίσιο του εικαστικού προγράμματος του annexM, το οποίο υπό τη δική της εμπνευσμένη διεύθυνση λειτούργησε ως ένας πειραματικός πυρήνας, προωθώντας πρωτοποριακές συνέργειες μουσικής, τεχνητής νοημοσύνης και εικαστικών τεχνών σε μη συμβατικούς, εναλλακτικούς χώρους του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Ο καλλιτέχνης δημιούργησε μια περιπατητική δράση/έκθεση διαλογικού χαρακτήρα με ήχους, σιωπές, ψηφιακό κείμενο, βίντεο, μουσική και περφόρμανς σε μη δημόσιους, αθέατους χώρους του Μεγάρου, βασισμένος σε μια σειρά εκτεταμένων συζητήσεων ανάμεσα στον ίδιο και εξειδικευμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σημειώνεται ότι και αυτή η εκπομπή, είχε ηχογραφηθεί πριν από την εκδημία της Άννας Καφέτση και αφιερώνεται με βαθύ σεβασμό στη μνήμη της.

Έρευνα, Επιμέλεια, Παρουσίαση: Κατερίνα Ζαχαροπούλου

Κατερίνα Ζαχαροπούλου

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Η Εποχή των Εικόνων στο Τρίτο

Κάθε Σάββατο στις 18:00

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