«Jazz και Πράξεις» από το Φεστιβάλ Πάτρας στους «Έλληνες Τζαζίστες»

Την Κυριακή 31 Μαΐου 2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η Φωνή της Ελλάδας και η εκπομπή «Οι Έλληνες Τζαζίστες» παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Πάτρας και στις συναυλίες με γενικό τίτλο «Jazz και Πράξεις», τις οποίες επιμελήθηκε ο γνωστός πιανίστας, συνθέτης και αυτοσχεδιαστής Γιώργος Τσώλης, καλεσμένος του Πανταζή Τσάρα στην εκπομπή. Πρόκειται για μια πενθήμερη διεθνή τζαζ συνάντηση με Έλληνες και Ευρωπαίους μουσικούς, που θα πραγματοποιηθεί σε διάφορα σημεία της Πάτρας.

Στη συνάντησή μας ακούγονται συνθέσεις από ορισμένα από τα σχήματα που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ, όπως οι Kaki Melissa Trio, ο Γιώργος Πανταζόπουλος με το συγκρότημά του, ο Δημήτρης Αγγελάκης με το κουαρτέτο του, ο Χρήστος Γερολατσίτης με το κουαρτέτο του, η Francesca Tandoi με το τρίο της, καθώς και συνθέσεις του ίδιου του Γιώργου Τσώλη.

Να είστε εκεί!

Παραγωγή – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας

Ηχοληψία – Μοντάζ: Αργύρης Παντελιάδης

Μετάδοση: Κυριακή 31 Μαΐου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’. ·

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ