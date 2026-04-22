Λέσχες ανάγνωσης: Γνώση, ψυχαγωγία και ουσιαστική επικοινωνία

Την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Bιβλίου, είναι αφιερωμένη στις λέσχες ανάγνωσης - έναν σημαντικό θεσμό της κοινωνίας των πολιτών που προάγει τη φιλαναγνωσία, τη γνώση και την ουσιαστική επικοινωνία.

Συναντάμε την Βιβή Γεωργαντοπούλου, πρωτοπόρο στην εθελοντική και ανεξάρτητη ίδρυση λεσχών ανάγνωσης και στη δικτύωσή τους στην Ελλάδα και την Ευδοκία Μιχαλοπούλου, υπεύθυνη της Λέσχης Ανάγνωσης της Greek Library of London.

Μιλάμε για την ιστορία, τη λειτουργία και τη σημασία τους στη δημιουργία συλλογικοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας

Παραγωγή-παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση: Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, 04:00-05:00 το πρωί ώρα Ελλάδας

