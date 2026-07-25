Οι ΕΡΡΕΤΩ στη «Δική μας Πόλη»: Από την Τήνο στη σύγχρονη μουσική δημιουργία

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Η Δική μας Πόλη», με τον Θέμη Ροδαμίτη, φιλοξενεί το μουσικό σχήμα ΕΡΡΕΤΩ. Στο στούντιο της εκπομπής βρίσκονται οι Μιχαήλ Εφραίμ Τσουμπός, Ανδριανή Βιδάλη και Σάββας Παριανός, σε μια συζήτηση για τη μουσική δημιουργία, το θέατρο και τις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις.

Με επιρροές από τη ροκ, την μπλουζ, την τζαζ, τη φανκ και την πειραματική μουσική, οι ΕΡΡΕΤΩ διαμορφώνουν έναν προσωπικό μουσικό λόγο, αντλώντας παράλληλα έμπνευση από την Τήνο, τον τόπο καταγωγής τους. Μιλούν για τη σχέση της μουσικής με την ποίηση, την αισθητική και το θέατρο, καθώς και για τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τη δουλειά τους.

Στην εκπομπή συμμετέχει επίσης η σκηνοθέτις, ηθοποιός και συγγραφέας Σοφία Φιλιππίδου, η οποία αναφέρεται στη συνεργασία της με το συγκρότημα στην παράσταση «Συγγνώμη κύριε Μπέκετ», για την οποία οι ΕΡΡΕΤΩ συνέθεσαν την πρωτότυπη μουσική.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, και σε επανάληψη την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 05:00.

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