Η Βίκυ Λέανδρος αποκλειστικά στο Kosmos 93,6 

Ενώ το Sani Festival ετοιμάζεται να ολοκληρώσει το φετινό του πρόγραμμα με μία σπάνια εμφάνιση, τη συναυλία της παγκοσμίου φήμης Ελληνίδας τραγουδίστριας Βίκυ Λέανδρος, το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, οι ακροατές του Kosmos 93,6 προλαβαίνουν κάτι ακόμα, επίσης σπάνιο: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, στις 20:00, αποκλειστικά στο Kosmos 93.6 και στην εκπομπή του Πέτρου Αδάμ «Από τις 45 στις 33 στροφές», η Βίκυ Λέανδρος ανοίγει την καρδιά και το αρχείο μιας ολόκληρης ζωής.

H διεθνής ερμηνεύτρια μιλάει για τη Eurovision του 1972 και το θρυλικό «Apres toi» που την έστειλε στην κορυφή, για περιοδείες σε όλο τον κόσμο, για το «Studio 54» και την Αμερική, για τις συναντήσεις της με τον Jacques Brel, τον Neil Diamond, τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη και τον φίλο της Ντέμη Ρούσσο.

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, στις 20:00, αποκλειστικά στο Kosmos 93.6

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