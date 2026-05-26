Το νέο άλμπουμ της Alkyone αποκλειστικά στο Kosmos 93,6

Το νέο άλμπουμ της Alkyone και δεύτερο προσωπικό της, ακούγεται αποκλειστικά από το Kosmos 93,6 μέχρι την ημέρα της επίσημης κυκλοφορίας του, την Παρασκευή 25 Μαΐου. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι “Small Philosophies”. Ήδη ακούγονται τραγούδια όπως τα “Can I have a moment, please?”, “Small philosophies II”, “Favorite things” παράλληλα με τα δύο πρώτα single “Child care” και “Funeral song”.

Η Ελληνίδα τραγουδοποιός (κατά κόσμο Μαρία Ζλατάνη) που εντυπωσίασε με το πρώτο της άλμπουμ “Exit Sign”, όπως και με τις ατμοσφαιρικές της διασκευές σε παραδοσιακά τραγούδια, όπως τα «Ξενιτεμένα μου πουλιά» και «Απάνω στην τριανταφυλλιά» αλλά και σε τραγούδια του Θανάση Παπακωνσταντίνου, λέει για το νέο της άλμπουμ: «Πάντοτε αγαπούσα τα τραγούδια που ένιωθα ότι είχαν μέσα τους ειλικρίνεια. Και πάντοτε θα τα αγαπώ. Το ‘Small Philosophies’ γεννήθηκε γράφοντας και τραγουδώντας σκόρπιες σκέψεις. Και κάπως, δίχως καλά-καλά να το καταλάβω, δημιουργήθηκε ένα παζλ από σελίδες ημερολογίου. Ένα ημερολόγιο που άλλοτε θύμιζε ώριμη παιδικότητα κι άλλοτε παιδική ωριμότητα».

Την Τετάρτη 27 Μαΐου η Κλάουντια Μάτολα υποδέχεται στο στούντιο του Kosmos 93,6 την Alkyone για να διηγηθεί στους ακροατές του σταθμού τις ιστορίες πίσω από τα καινούρια της τραγούδια.

Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο!