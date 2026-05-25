Οι KAPTEN ζωντανά στην εκπομπή «Μέχρι το Τέλος του Κόσμου»

Ο 95.8FM της ΕΡΤ3 υποδέχεται στην εκπομπή της Βάσως Βλαχοπούλου, «Μέχρι το Τέλος του Κόσμου», το μουσικό σχήμα KAPTEN, σε μια ζωντανή εμφάνιση γεμάτη ενέργεια και παλμό από το στούντιο του σταθμού, την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, στις 16.00.

Οι KAPTEN, από τα πιο ενδιαφέροντα σχήματα της σύγχρονης σκηνής της Θεσσαλονίκης, διαμορφώνουν έναν ήχο που ξεφεύγει από κατηγοριοποιήσεις και σταθερές ταυτότητες. Στη μουσική τους συνυπάρχουν το hip hop, το funk, η soul και το rock, με afrobeat αναφορές και μια διακριτή, σχεδόν «εξωτική» χροιά που παραπέμπει σε επιρροές της αιθιοπικής μουσικής παράδοσης.

Η μουσική τους διακρίνεται από έντονα φωνητικά, ανδρικά και γυναικεία, ενώ τα πνευστά και η διπλή drum set σύνθεση ενισχύουν τη ζωντανή, πολυρυθμική τους ταυτότητα. Με επίκεντρο τις ζωντανές εμφανίσεις, μέσα από τις οποίες διαμορφώνουν τη σχέση τους με το κοινό, οι ΚAPTEN αντιμετωπίζουν κάθε live ως μια μοναδική, αυθεντική μουσική συνάντηση.

Στη διάρκεια της εκπομπής, οι KAPTEN θα μιλήσουν επίσης για τη διαδρομή τους, τις επιρροές τους και την αμφίδρομη σχέση καλλιτέχνη-κοινού που αναπτύσσεται στα live.

Η εκπομπή «Μέχρι το Τέλος του Κόσμου», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η δημοσιογράφος Βάσω Βλαχοπούλου, φιλοξενεί καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με έμφαση στη σύγχρονη μουσική σκηνή.