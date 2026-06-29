Μουσικό Καλοκαίρι στην Ευρώπη στο Τρίτο

Λίγο πριν ξεκινήσουν τα αφιερώματα στα Καλοκαιρινά Φεστιβάλ της EBU, ταξιδεύουμε στην Ευρώπη και παίρνουμε μια γεύση από βραδιές γεμάτες μουσική. Καλοκαιρινές ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΔΙΧΩΣ ΣΥΝΟΡΑ την Τρίτη 30.06.2026, την Τετάρτη 01.07.2026, την Πέμπτη 02.07.2026 και την Παρασκευή 03.07.2026, πάντα μέσω του δικτύου της EBU, εγκαινιάζουν θριαμβευτικά στο Τρίτο ένα ακόμη ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Τρίτη 30-06-2026 ώρα 20:10-21:55

Ιταλία: Το Μεγάλο Φινάλε της Σεζόν της Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Μια συναυλία που σηματοδοτεί το τέλος της καλλιτεχνικής περιόδου της Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ανοίγει με τη νεανική έμπνευση του Felix Mendelssohn Bartholdy.

Jakub Hrůša

Στα δεκαεπτά μόλις του χρόνια, ο συνθέτης έγραψε την Εισαγωγή για το Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, ένα έργο που αποτυπώνει με μοναδική φαντασία τη μαγεία και την ατμόσφαιρα του Σαιξπηρικού κόσμου. Η μουσική διαδρομή στον κόσμο του Mendelssohn συνεχίζεται με το περίφημο Κοντσέρτο για Βιολί σε Μι Ελάσσονα, ένα από τα κορυφαία έργα του ρομαντικού ρεπερτορίου, με σολίστ τη διακεκριμένη βιολονίστα Karen Gomyo.

Το πρόγραμμα κορυφώνεται με τον Jakub Hrůša να οδηγεί την ορχήστρα στην Τέταρτη Συμφωνία του P. I.Tchaikovsky, ένα έργο βαθιά προσωπικό, όπου ο συνθέτης μετατρέπει τον αγώνα απέναντι στη μοίρα σε μια συγκλονιστική μουσική εξομολόγηση.

Το Πρόγραμμα:

Felix Mendelssohn Bartholdy

Εισαγωγή «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας», έργο 21

Felix Mendelssohn Bartholdy

Κοντσέρτο για Βιολί και Ορχήστρα σε Μι Ελάσσονα, έργο 64

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Συμφωνία Αρ. 4 σε Φα Ελάσσονα, έργο 36

Η συναυλία έγινε στις 18 Ιουνίου 2026.

Karen Gomyo

Τετάρτη 01-07-2026 ώρα 20:10-21:55

Γερμανία: Φεστιβάλ Mecklenburg-Vorpommern

Κουαρτέτο Armida

Η εναρκτήρια συναυλία του Φεστιβάλ Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας φέρνει στο προσκήνιο το Κουαρτέτο Armida, το οποίο, ως τιμώμενο σύνολο της φετινής διοργάνωσης, αναλαμβάνει να δώσει το πρώτο μουσικό στίγμα του φεστιβάλ.

Η βραδιά ανοίγει με την παγκόσμια πρεμιέρα της «Εορταστικής Εισαγωγής» του Johannes Fischer, ενός έργου για κουαρτέτο εγχόρδων και ηλεκτρονικά μέσα, γραμμένου ειδικά κατόπιν παραγγελίας του φεστιβάλ. Στη συνέχεια, οι τέσσερις μουσικοί συναντούν τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βόρειας Γερμανίας (NDR) που διευθύνει ο Stanislav Kochanovsky στο Κοντσέρτο για Κουαρτέτο Εγχόρδων έργο 131 του Louis Spohr, που παρουσιάζεται σπάνια. Τη συναυλία ολοκληρώνει η επιβλητική Τέταρτη Συμφωνία του Johannes Brahms.

Stanislav Kochanovsky

Το Πρόγραμμα:

Johannes Fischer

Εορταστική Εισαγωγή για Κουαρτέτο Εγχόρδων και Ηλεκτρονικά (πρεμιέρα)

Louis Spohr

Κοντσέρτο για Κουαρτέτο Εγχόρδων, έργο 131

Johannes Brahms

Συμφωνία Αρ. 4 σε Μι Ελάσσονα, έργο 98

Η συναυλία έγινε στις 13 Ιουνίου 2026.

Πέμπτη 02-07-2026 ώρα 20:10-21:55

Ελβετία: Lucerne Festival – Pulse

Víkingur Ólafsson

Τι είναι ο χρόνος στη μουσική; Μια αδιάκοπη ροή, μια στιγμή που μοιάζει να διαρκεί για πάντα ή μια γέφυρα που ενώνει διαφορετικές εποχές; Γύρω από αυτά τα ερωτήματα περιστρέφεται η συναυλία που παρουσιάζει ο Víkingur Ólafsson στο πρώτο Lucerne Festival – Pulse, τη νέα καλλιτεχνική πρόταση του φεστιβάλ της Λουκέρνης που ο ίδιος επιμελείται και η οποία κάνει φέτος την παρθενική της εμφάνιση.

Αφετηρία αποτελεί το θρυλικό Poème Symphonique του György Ligeti, όπου εκατό μετρονόμοι μετρούν τον χρόνο με τρόπο ταυτόχρονα αυστηρό και απρόβλεπτο. Στη συνέχεια, ο Ólafsson αναλαμβάνει τον σολιστικό ρόλο σε έργα των Maurice Ravel, Arvo Pärt και György Kurtág, τριών συνθετών που, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, μεταμορφώνουν την αίσθηση του χρόνου και συνδέουν το παρελθόν με το παρόν. Τη βραδιά ολοκληρώνει το America: A Prophecy του Thomas Adès, μια μουσική αναδρομή σε κόσμους και πολιτισμούς που χάθηκαν, αφήνοντας τον χρόνο να γίνει ο πραγματικός πρωταγωνιστής της συναυλίας.

Ερμηνεύουν η σοπράνο Anna Dennis, η Χορωδία της Ραδιοφωνίας της Κεντρικής Γερμανίας (MDR) και η Ορχήστρα Δωματίου Μάλερ υπό τη διεύθυνση του Thomas Adès.

Το Πρόγραμμα:

Η συναυλία έγινε στις 14 Μαΐου 2026.

Παρασκευή 03-07-2026 ώρα 20:10-21:55

Γερμανία: Μουσικό Φεστιβάλ Δρέσδης

Με κεντρικό σύνθημα την «Ελαφρότητα της Ύπαρξης», το Μουσικό Φεστιβάλ της Δρέσδης ανοίγει τη 49η διοργάνωσή του με μια συναυλία που αποδεικνύει πόσο πλούσια μπορεί να είναι αυτή η ελαφρότητα, μέσα από τρία έργα εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα.

Tabita Berglund

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης και η βασική προσκεκλημένη αρχιμουσικός της, Tabita Berglund, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο αντιθέσεις, όπου η ανάλαφρη γοητεία συνδιαλέγεται με τη φαντασία, την ποίηση και το συμφωνικό μεγαλείο.

Η βραδιά ξεκινά με την Εισαγωγή «Ομπερόν» του Carl Maria von Weber, ένα έργο που ανοίγει διάπλατα τις πύλες του ρομαντικού κόσμου των παραμυθιών. Στο επίκεντρο της συναυλίας βρίσκεται το Κοντσέρτο για Τσέλο με τίτλο «Tout un monde lointain» του Henri Dutilleux, με σολίστ τον Jan Vogler. Εμπνευσμένο από την ποίηση του Baudelaire, το έργο συνδυάζει ονειρικές εικόνες και βαθύ στοχασμό σε μια από τις σημαντικότερες σελίδες του σύγχρονου ρεπερτορίου για το τσέλο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις περίφημες «Εικόνες από μια Έκθεση» του Modest Mussorgsky, ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο χρώματα, χαρακτήρες και φαντασία.

Η συναυλία έγινε στις 15 Μαΐου 2026.

Jan Vogler

Καλοκαίρι στην Ευρώπη μέσω του Δικτύου Δημόσιων Ραδιοφωνιών της EBU

Ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσικές εκπλήξεις στο Τρίτο Πρόγραμμα!

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

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