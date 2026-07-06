Ο 102FM της ΕΡΤ3 στο 7o Balkan Forum «Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα»

Το ενημερωτικό ραδιόφωνο 102FM της ΕΡΤ3, κάνει πράξη το μότο του «Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ!» και δίνει δυναμικό παρόν τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο 7ο Balkan Forum που είναι αφιερωμένο στη θεματική «Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Προοπτικές», καλύπτοντας διεξοδικά ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Ο 102FM θα εκπέμπει απευθείας από το ειδικά διαμορφωμένο στούντιο που θα εγκαταστήσει στον χώρο διεξαγωγής του 7ου Διαβαλκανικού Φόρουμ, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί του 102FM και της τηλεόρασης της ΕΡΤ3 μέσα από απευθείας συνδέσεις θα μεταδίδουν συζητήσεις και συνεντεύξεις με πολιτικούς, εκπροσώπους φορέων, επιχειρήσεων και λιμένων, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ανθρώπους της ευρύτερης ναυτιλιακής αγοράς από την Ελλάδα και τις βαλκανικές χώρες που θα δώσουν το παρών στη συνάντηση που διοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας & Θράκης.

Οι εκπομπές του 102FM και της τηλεόρασης της ΕΡΤ3 καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος, θα μεταφέρουν τον παλμό της διοργάνωσης, προσφέροντας έγκυρη και αναλυτική ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν στη ναυτιλιακή και λιμενική δραστηριότητα, τις λιμενικές υποδομές, τη διασύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τις αγορές των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στους τομείς της ναυτιλίας, των λιμένων και των μεταφορών.