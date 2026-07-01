Ο Γιάννης Τσουλόγιαννης και η τέχνη της οργανοποιίας

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Οι Έλληνες Τζαζίστες” με τον Πανταζή Τσάρα φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Ελληνική Ραδιοφωνία έναν από τους σημαντικότερους οργανοποιούς της χώρας, τον Γιάννη Τσουλόγιαννη.

Ο Γιάννης Τσουλογιάννης είναι φιλόλογος, διδάκτορας Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθηγητής στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, εδώ και σχεδόν τριάντα χρόνια ασχολείται με την κατασκευή μουσικών οργάνων, καθώς και με τη μελέτη και λειτουργική αποκατάσταση ιστορικών μουσικών οργάνων.

Αφορμή για τη συζήτηση αποτελεί το 3ο Masterclass Οργανοποιίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πνευματική Εστία Σπάρτης από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, με τη συμμετοχή του διακεκριμένου Ιταλού οργανοποιού Fabio Bonardi. Στο πλαίσιο της εκπομπής, ο Πανταζής Τσάρας συνομιλεί με τον εμπνευστή και διοργανωτή του masterclass, Γιάννη Τσουλόγιαννη, καθώς και με τον Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, Θεόδωρο Βερούτη, και τον πρόεδρο της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης, Γιώργο Γιαξόγλου, για τη σημασία της διοργάνωσης και τη συμβολή της στην ανάδειξη της τέχνης της οργανοποιίας.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα ακουστούν σπάνιες αλλά και γνωστές ηχογραφήσεις από κορυφαίους σολίστ του μπουζουκιού, του μαντολίνου και της κλασικής κιθάρας, παιγμένες σε όργανα κατασκευασμένα από σπουδαίους οργανοποιούς, όπως οι Lorenzo Lippi και Fabio Bonardi.

Παραγωγή – παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας

Ηχοληψία: Αργύρης Παντελιάδης

Μετάδοση: Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

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