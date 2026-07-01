Το “Foreign Tongues” των Rolling Stones σε πρώτη ακρόαση

Υπάρχουν στιγμές που ένα ραδιόφωνο πρέπει να υπενθυμίζει γιατί αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους ακροατές του: Την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, ο Kosmos 93,6 προσκαλεί τους ακροατές του σε μία από αυτές τις στιγμές, στην αποκλειστική, πρώτη ακρόαση του “Foreign Tongues”, του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία του.

Στο Studio Ε της ΕΡΤ, τρεις αγαπημένοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Kosmos, ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελλος και ο Μιχάλης Καμάκας, ανοίγουν τις πόρτες και υποδέχονται τους ακροατές στην πιο συναρπαστική ακρόαση της χρονιάς. Τρεις ραδιοφωνικές φωνές, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock n’ roll μπάντα στην ιστορία ακούνε πρώτοι, μαζί με τους ακροατές του Kosmos, αυτό που ο υπόλοιπος κόσμος θα ανακαλύψει την επόμενη μέρα.

Το “Foreign Tongues” ηχογραφήθηκε σε λιγότερο από έναν μήνα στα Metropolis Studios του Δυτικού Λονδίνου, με τους Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood να συνεργάζονται ξανά με τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Andrew Watt. Ένας δυναμικός, σύγχρονος δίσκος που κρατά σφιχτά τον χαρακτηριστικό ήχο των Stones. Στο άλμπουμ συμμετέχουν οι Darryl Jones, Matt Clifford και Steve Jordan, ενώ μια ξεχωριστή στιγμή ανήκει στον εκλιπόντα Charlie Watts, ηχογραφημένη σε ένα από τα τελευταία sessions πριν τον θάνατό του το 2021. Στη λίστα των guests βρίσκουμε και τους: Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith και Chad Smith.

Για τους ακροατές που θέλουν να είναι εκεί διπλές προσκλήσεις θα διατεθούν μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Kosmos 93,6. Η ακρόαση, πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Universal Music.

Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο!