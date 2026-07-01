Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στο “Αποτύπωμα”

Την Πέμπτη, 2 Ιουλίου, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου συναντά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, καθηγητή Εφαρμοσμένης Μεταφρασεολογίας και Ισπανικής Λογοτεχνίας στο ΑΠΘ και διακεκριμένο μεταφραστή λογοτεχνίας από τα ισπανικά και τα καταλανικά.

Μας μιλά για την ακαδημαϊκή και μεταφραστική του πορεία, για τις λογοτεχνικές γέφυρες μεταξύ Ελλάδας, Ισπανίας και Λατινικής Αμερικής, για τη δουλειά του μεταφραστή λογοτεχνίας ως πολιτισμικού διαμεσολαβητή αλλά και για τη δική του εμπειρία πάνω στη σχέση και την αλληλεπίδραση μεταξύ του ελληνικού και του ισπανόφωνου πολιτισμού.

Παραγωγή – παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση: Πέμπτη: 2 Ιουλίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Παρασκευή 3 Ιουνίου 2026, 04:00 ώρα Ελλάδας.