Ο Γιώργος Τρανταλίδης στη “Δική μας Πόλη”

Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00-14:00, η εκπομπή “Η Δική μας Πόλη” της Φωνής της Ελλάδας φιλοξενεί τον Γιώργο Τρανταλίδη.

Ο κορυφαίος Έλληνας μουσικός, συνθέτης και ντράμερ, μιλάει για τις μουσικές που τον επηρέασαν από τον χώρο της Τζαζ (Elvin Jones) έως και τους παραδοσιακούς μουσικούς της Κρήτης, τους κορυφαίους Μουντάκη και Σκορδαλό.

Η πορεία του καλλιτέχνη μοιάζει σαν ένα ωραίο παραμύθι γεμάτο όμορφες στιγμές, δυνατές συνεργασίες, συγκινητικές φιλίες αποτυπώνοντας τα βιώματα του στο μουσικό χάρτη μιας χώρας που στα μέσα της δεκαετίας του ’60 αναζητούσε μια ταυτότητα για τον τόπο. Εκεί κάπου ο Γιώργος Τρανταλίδης μαζί με τον Γιάννη Σπάθα και τον Αντώνη Τουρκογιώργη φτιάχνουν ένα μοναδικό και πρωτοπόρο συγκρότημα που άφησε το πιο ισχυρό ίχνος και πήρε τους μεγάλους επαίνους από το κοινό και τους κριτικούς, τους Socrates drunk the conium. Το συγκρότημα έγινε θρύλος στη μουσική αφήνοντας πίσω του “διαμάντια” και βέβαια ο Τρανταλίδης αποτέλεσε τον ιδανικό ντράμερ για αυτό.

Ο Γιώργος Τρανταλίδης μιλάει επίσης για το συγκρότημα Sphinx όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τους κορυφαίους μουσικούς της Τζαζ Φιλιππίδη, Αλεξίου Μιλάει επίσης για τον Σιδηρόπουλο, τον Πουλικάκο, τον Tony Lakatos και τον αξέχαστο κιθαρίστα Δήμη Παπαχρήστου.

Οι κριτικές γράφουν γι’ αυτόν ότι όπου έπαιξε εντός η εκτός Ελλάδας απέσπασε τον μέγιστο θαυμασμό.

Ο Γιώργος Τρανταλίδης έχει συνεργαστεί με Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο Γιάννης Σπάθας, η Μαρία Φαραντούρη, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Βασίλης Λέκκας κ.α.

Θα ακουστούν συνθέσεις του από τα άλμπουμ: “Χόρες” και “Μεσόγειος”, άλμπουμ στα οποία συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες μουσικοί αλλά και μεγάλους καλλιτέχνες της διεθνούς Τζαζ σκηνής.

Αναφορές κάνει και στην πολύ θέρμη εμπειρία που είχε με τους Ζουλού στην Αφρική και την αγάπη που ανεπτύχθη μεταξύ τους.

Συντονιστείτε!

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Ηχοληψία: Κώστας Κυριακάκης



Μετάδοση: Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, 12:00



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