Στη μνήμη ενός Αγγέλου
Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, στις 23:00
Στα “Καινά Δαιμόνια” του Δεύτερου Προγράμματος, με τον Πανταζή Τσάρα, ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι σας περιμένει.
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Παραγωγή – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας.
Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 στα “Καινά Δαιμόνια” του Δεύτερου Προγράμματος, με τον Πανταζή Τσάρα στις 23:00, ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι σας περιμένει.
Ήχοι για… ευαίσθητα αυτιά “Στη μνήμη ενός Αγγέλου”.
Από το Χαμόγελο του Φεγγαριού με τον Τάκη Φαραζή, τους μακρόσυρτους αυτοσχεδιασμούς του Πετρολούκα Χαλκιά, ως το Βλέφαρο μου με την φωνή του αξέχαστου Χρόνη Αηδονίδη.
Να είστε εκεί!
Παραγωγή – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας.
Ηχοληψία – Μοντάζ: Αργύρης Παντελιάδης.
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