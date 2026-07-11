Οι μουσικές των κλασικών ταινιών της Disney στον 95,8FM 

Η νυχτερινή εκπομπή «Η Προβολή της Ημέρας» του πολιτιστικού ραδιοφώνου 95,8FM της ΕΡΤ3, που καθημερινά τα μεσάνυχτα φέρνει στα ερτζιανά μουσικές της μεγάλης οθόνης, από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 13 έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 19 Ιουλίου παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στις κλασικές ταινίες της Disney.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Δευτέρα 13.07.26

Ακούμε μουσικές από κλασικές ταινίες της Walt Disney Animation Studios, της αμερικανικής κινηματογραφικής εταιρείας που ειδικεύεται στις μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες κινουμένων σχεδίων αλλά και σε ταινίες κινουμένων σχεδίων για την τηλεόραση. Μέχρι τώρα η εταιρεία έχει παραγάγει 64 μεγάλου μήκους κινηματογραφικές ταινίες, αρχής γενομένης με το «Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι» το 1937 έως το και το «Ζωούπολη 2» το 2025.

Τρίτη 14.07.26

Οι «Αριστόγατες» κυκλοφόρησαν το 1970. Αποτελεί την 20η ταινία κινουμένων σχεδίων της σειράς «Τα κλασικά της Disney». Είναι βασισμένη σε μια ιστορία των Τομ ΜακΓκόουαν και Τομ Ρόου και έχει να κάνει με μια οικογένεια αριστοκρατικών γατιών που πέφτουν θύμα απαγωγής του μπάτλερ του σπιτιού ώστε να πάρει αυτός την περιουσία της κυρίας του, η οποία προοριζόταν για τις γάτες της. Η γνωριμία τους με έναν αλητόγατο όμως τις βοηθάει να επιστρέψουν στο σπίτι. Η μουσική είναι του Τζορτζ Μπρανς.

Τετάρτη 15.07.26

Ακούμε τη μουσική του Άλαν Μένκεν για το φιλμ «Ηρακλής: Πέρα από το Μύθο» που είναι μουσική, κωμική ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων του 1997, η 35η κατά σειρά της Disney. Η σκηνοθεσία ανήκει στους Ρον Κλέμεντς και Τζον Μάσκερ. Η ταινία είναι εν μέρει βασισμένη στον μυθικό ήρωα Ηρακλή, τον γιο του Δία.

Πέμπτη 16.07.26

Ακούμε τη μουσική των Μαρκ Μανσίνα και Φιλ Κόλινς για τον «Ταρζάν», την μιούζικαλ ταινία περιπέτειας κινουμένων σχεδίων του 1999. Αποτελεί την 37η μεγάλου μήκους ταινία της Disney και την τελευταία που κυκλοφόρησε κατά την περίοδο της Αναγέννησής της, η οποία βασίστηκε στο έργο του Έντγκαρ Ράις Μπάροουζ, Tarzan of the Apes. Αυτή η ταινία είναι η πρώτη κινουμένων σχεδίων που βασίστηκε στην ιστορία του Ταρζάν. Τη σκηνοθεσία ανέλαβαν ο Κέβιν Λίμα και ο Κρις Μπακ

Παρασκευή 17.07.26

Η «Φαντασία» είναι σπονδυλωτή ταινία κινουμένων σχεδίων που αναπτύχθηκε και κυκλοφόρησε από την Walt Disney Productions το 1940. Πρόκειται για την 3η κινηματογραφική ταινία της Disney. Αποτελείται από οκτώ ιστορίες κινουμένων σχεδίων, η δημιουργία των οποίων είναι εμπνευσμένη από κομμάτια κλασικής μουσικής που ενορχηστρώθηκαν από τον Λίοπολντ Στοκόφσκυ, επτά από τα οποία ερμήνευσε η Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας.

Σάββατο 18.07.26

Ακούμε τη μουσική των Τζορτζ Μπρανς και Μελ Λίβεν για τα «101 Σκυλιά της Δαλματίας», την ταινία κινουμένων σχεδίων που έκανε την πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1961. Το έργο αντλεί την έμπνευσή του από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Ντόντι Σμιθ (1956) και αποτελεί την 17η μεγάλου μήκους ταινία της σειράς «Τα Κλασσικά της Disney». Στους κεντρικούς ρόλους συναντώνται οι Ροντ Τέιλορ και Κέιτ Μπάουερ, οι οποίοι χαρίζουν τις φωνές τους στον Πόνγκο και την Περντίτα, τα αξιολάτρευτα σκυλιά Δαλματίας που πρωταγωνιστούν στην ιστορία.

Κυριακή 19.07.26

Ακούμε τη μουσική του Άλαν Μένκεν για το «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», μιούζικαλ – αισθηματική ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων του 1991. Είναι η 30η ταινία της εταιρείας καθώς και η τρίτη στην περίοδο της Αναγέννησής της. Το έργο βασίστηκε στο ομότιτλο γαλλικό παραμύθι της Ζαν-Μαρί Λεπρένς ντε Μπωμόν.

Παραγωγή – Παρουσίαση: Θανάσης Γωγάδης