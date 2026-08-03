Ραδιόφωνο

Οι «Αδέσποτες Νότες» τιμούν τον Λάκη Χαλκιά

Οι «Αδέσποτες Νότες» τιμούν τον Λάκη Χαλκιά
Δευτέρα 03 Αυγούστου 2026, στις 16:00-17:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Μιχάλης Γελασάκης αφιερώνει τη σημερινή εκπομπή στον Λάκη Χαλκιά, που υπήρξε μια φωνή – ορόσημο για το ελληνικό τραγούδι.

Αναλυτικά Share
Share

Σήμερα Δευτέρα 03 Αυγούστου 2026, οι “Αδέσποτες Νότες” επεκτείνονται για μία ώρα και από τις 16:00 ως τις 17:00 θα είναι αφιερωμένες στον Λάκη Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας περισσότερα από 350 δισκογραφημένα τραγούδια και εκατοντάδες συναυλίες που σφράγισε με τη φωνή του.

Από τη συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο μέχρι τις ιστορικές παραστάσεις με παραδοσιακά τραγούδια, ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε φωνή-ορόσημο για το ελληνικό τραγούδι.

Επιμέλεια-παρουσίαση: Μιχάλης Γελασάκης 
Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Οι «Αδέσποτες Νότες» τιμούν τον Λάκη Χαλκιά
TAGS Λάκης ΧαλκιάςΜιχάλης Γελασάκης
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Λάκης Χαλκιάς: Ένα πολύτιμο αρχειακό αφιέρωμα από τη Φωνή της Ελλάδας
Δευτέρα 03 Αυγούστου 2026, στις 21:00
Η τραγουδίστρια και συνθέτρια Hellena στη «Δική μας Πόλη»
Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, 22:00
Ο «Έβδομος» της «Ομάδας των Έξι» Γάλλων Συνθετών
Δευτέρα 03 - Παρασκευή 07 Αυγούστου 2026 | 15:00
Fader UP! III: «Επιστροφή στις ρίζες μου…»
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στις 11:00 | #ERTioannina