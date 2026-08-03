Οι «Αδέσποτες Νότες» τιμούν τον Λάκη Χαλκιά

Σήμερα Δευτέρα 03 Αυγούστου 2026, οι “Αδέσποτες Νότες” επεκτείνονται για μία ώρα και από τις 16:00 ως τις 17:00 θα είναι αφιερωμένες στον Λάκη Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας περισσότερα από 350 δισκογραφημένα τραγούδια και εκατοντάδες συναυλίες που σφράγισε με τη φωνή του.

Από τη συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο μέχρι τις ιστορικές παραστάσεις με παραδοσιακά τραγούδια, ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε φωνή-ορόσημο για το ελληνικό τραγούδι.

Επιμέλεια-παρουσίαση: Μιχάλης Γελασάκης

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

