Ο Ιστορικός Χρήστος Λούκος Τιμής Ένεκεν

Τον ιστορικό και Ομότιμο καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Χρήστο Λούκο , φιλοξενεί ο Δαυίδ Ναχμίας στο πλαίσιο της αφιερωματικής εκπομπής «Τιμής Ενεκεν», το Σάββατο 27 Ιουνίου, στη μια το μεσημέρι, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Από τις πλέον διακεκριμένες μορφές της σύγχρονης Ελληνικής ιστοριογραφίας, ο Χρήστος Λούκος αφιέρωσε από νωρίς τη ζωή και το έργο του στη μελέτη του νεότερου Ελληνισμού, αναδεικνύοντας, με σπάνια επιστημονική ακρίβεια, τις σχέσεις ανάμεσα στην κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.



Μια συζήτηση για την ιστορική συνείδηση, τη σχέση ανθρώπου και χρόνου, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες αφηγούνται τον εαυτό τους μέσα από τις σιωπές, και τις μεταμορφώσεις τους.

Ειδικότερα τα θέματα που συζητούνται, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή είναι:

Ιστορία, Μνήμη και Δημόσιος Λόγος : Πώς οι κοινωνίες αφηγούνται το παρελθόν τους

: Πώς οι κοινωνίες αφηγούνται το παρελθόν τους Πόλη, Καθημερινότητα και Κοινωνικές Μεταβολές : Ο άνθρωπος στο επίκεντρο της ιστορικής έρευνας

: Ο άνθρωπος στο επίκεντρο της ιστορικής έρευνας Παιδεία, Πανεπιστήμιο και Ιστορική Συνείδηση : Οι προκλήσεις της γνώσης στον 21ο αιώνα

: Οι προκλήσεις της γνώσης στον 21ο αιώνα Από τα Αρχεία στις Ανθρώπινες Ζωές: Η τέχνη και η ευθύνη του ιστορικού να ερμηνεύει τον κόσμο

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«Τιμής Ένεκεν»

Έρευνα – Παραγωγή – Παρουσίαση: Δαυίδ Ναχμίας

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 13:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/