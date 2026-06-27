Eμείς, οι άλλοι και το ρίσκο της σύνδεσης

Τι ζητάμε σήμερα από την αγάπη; Γιατί οι σχέσεις μοιάζουν συχνά να κουβαλούν περισσότερο βάρος από ποτέ; Και τι συμβαίνει όταν η ανάγκη για ασφάλεια συναντά την ανάγκη για ελευθερία και επιθυμία;

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Έλα λίγο πιο κοντά», η Παυλίνα Βουλγαράκη μοιράζεται προσωπικές σκέψεις και ερωτήματα γύρω από τη σύγχρονη αγάπη, την οικειότητα, την επιθυμία και τις προσδοκίες που φέρνουμε μέσα στις σχέσεις μας.

Μέσα από ιδέες της Esther Perel, σύγχρονες ψυχολογικές προσεγγίσεις και προσωπικούς προβληματισμούς, εξερευνά γιατί σήμερα ζητάμε από έναν άνθρωπο να καλύψει ανάγκες που παλαιότερα μοιράζονταν σε ολόκληρες κοινότητες, πώς οι ιστορίες που λέμε για τον εαυτό μας και τους άλλους επηρεάζουν τις σχέσεις μας και γιατί η περιέργεια, το χιούμορ και η ευθύνη ίσως είναι εξίσου σημαντικά με την αγάπη.

Ένα επεισόδιο για όσους αγαπούν, φοβούνται, αμφιβάλλουν, απομακρύνονται, επιστρέφουν και συνεχίζουν να αναρωτιούνται τι σημαίνει πραγματικά να συναντάς έναν άλλον άνθρωπο.

Γιατί ίσως η αγάπη να μην είναι η εύρεση του σωστού ανθρώπου. Ίσως να είναι η διαρκής απόφαση να συναντάμε ξανά τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, και τον εαυτό μας.

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