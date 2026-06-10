Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στο «Αποτύπωμα»

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου συναντά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, καθηγητή Εφαρμοσμένης Μεταφρασεολογίας και Ισπανικής Λογοτεχνίας στο ΑΠΘ και διακεκριμένο μεταφραστή λογοτεχνίας από τα ισπανικά και τα καταλανικά.

Μας μιλά για την μεταφραστική και ακαδημαϊκή του πορεία, για τις «Λογοτεχνικές Γέφυρες» που στήνει εδώ και χρόνια μεταξύ Ελλάδας, Ισπανίας και Λατινικής Αμερικής, για τη νέα ανθολογία ισπανικής ποίησης «Επινοώντας γέφυρες» (Εκδόσεις Άνω Τελεία) με ποιήματα που μεταφράστηκαν στα εργαστήρια μετάφρασης του Φεστιβάλ ΛΕΑ, αλλά και για την εμπειρία του ως πολιτιστικός διαμεσολαβητής μεταξύ της Ελληνικής και της Ισπανόφωνης κουλτούρας.

Παραγωγή – παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση: Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, 04:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στα Google Play Store & App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ