Jonathan Jeremiah
Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93.6, παρουσιάζει τον Jonathan Jeremiah σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση από τις MDR KULTUR Studiosessions.
Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93.6, παρουσιάζει τον Jonathan Jeremiah σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση από τις MDR KULTUR Studiosessions. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho, από την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, στις 19:00.
Με τη βαθιά, χαρακτηριστική φωνή του και την ιδιαίτερη ικανότητά του να συνδυάζει στοιχεία soul, folk και σύγχρονου ήχου, ο Jonathan Jeremiah έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής. Οι συνθέσεις του διακρίνονται για τη συναισθηματική τους αμεσότητα, τις κινηματογραφικές ενορχηστρώσεις και τη διαχρονική αισθητική που γεφυρώνει το κλασικό με το σύγχρονο.
Η ηχογράφηση προέρχεται από τις MDR KULTUR Studiosessions στο Halle της Γερμανίας, μια σειρά συναυλιών που φιλοξενεί σημαντικούς καλλιτέχνες σε ένα οικείο και υψηλής ποιότητας μουσικό περιβάλλον. Συνοδευόμενος από την μπάντα του και κουαρτέτο εγχόρδων, ο Jonathan Jeremiah παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη των τραγουδιών του και τη μοναδική εκφραστικότητα της ερμηνείας του.
Στη συναυλία συμμετείχαν:
- Jonathan Jeremiah – φωνή, κιθάρα
- Isabelle Petersen – βιολί
- Rani Kumar – βιόλα
- Annie Tangberg – βιολοντσέλο
- Tom Mason – μπάσο
- Joe Glossop – πλήκτρα
- Alex Reeves – ντραμς
Πρόγραμμα:
- We come alive
- Kolkata Bear Mountain
- Lost
- Foot Track Magic
- Stars are out
- Counting down the days
- Deadweight
- How halfheartedly
- Gold dust
- Restless heart
- Horsepower
- Lush
- Good day
- Happiness
Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 12 Ιουλίου 2026, στις 19:00.
Info
EBU Live Sessions
Αποκλειστικά στο ERT εcho
Όλες οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση στην πλατφόρμα για 30 ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους
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