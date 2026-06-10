Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93.6, παρουσιάζει τον Jonathan Jeremiah σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση από τις MDR KULTUR Studiosessions. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho, από την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, στις 19:00.

Με τη βαθιά, χαρακτηριστική φωνή του και την ιδιαίτερη ικανότητά του να συνδυάζει στοιχεία soul, folk και σύγχρονου ήχου, ο Jonathan Jeremiah έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής. Οι συνθέσεις του διακρίνονται για τη συναισθηματική τους αμεσότητα, τις κινηματογραφικές ενορχηστρώσεις και τη διαχρονική αισθητική που γεφυρώνει το κλασικό με το σύγχρονο.

Η ηχογράφηση προέρχεται από τις MDR KULTUR Studiosessions στο Halle της Γερμανίας, μια σειρά συναυλιών που φιλοξενεί σημαντικούς καλλιτέχνες σε ένα οικείο και υψηλής ποιότητας μουσικό περιβάλλον. Συνοδευόμενος από την μπάντα του και κουαρτέτο εγχόρδων, ο Jonathan Jeremiah παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη των τραγουδιών του και τη μοναδική εκφραστικότητα της ερμηνείας του.

Στη συναυλία συμμετείχαν:

Jonathan Jeremiah – φωνή, κιθάρα

φωνή, κιθάρα Isabelle Petersen – βιολί

βιολί Rani Kumar – βιόλα

Annie Tangberg – βιολοντσέλο

– βιολοντσέλο Tom Mason – μπάσο

μπάσο Joe Glossop – πλήκτρα

– πλήκτρα Alex Reeves – ντραμς

Πρόγραμμα:

We come alive

Kolkata Bear Mountain

Lost

Foot Track Magic

Stars are out

Counting down the days

Deadweight

How halfheartedly

Gold dust

Restless heart

Horsepower

Lush

Good day

Happiness

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 12 Ιουλίου 2026, στις 19:00.

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Αποκλειστικά στο ERT εcho

Όλες οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση στην πλατφόρμα για 30 ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους

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