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Ο σκηνοθέτης Σταύρος Ψυλλάκης στη «Δική μας Πόλη»

Ο σκηνοθέτης Σταύρος Ψυλλάκης στη «Δική μας Πόλη»
Σάββατο 08 Αυγούστου 2026, στις 12:00
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

«Η Δική μας Πόλη» φιλοξενεί τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη, Σταύρο Ψυλλάκη.

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Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, στις 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας, «Η Δική μας Πόλη» φιλοξενεί τον Σταύρο Ψυλλάκη.

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης συνομιλεί με τον Θέμη Ροδαμίτη για το ανθρωποκεντρικό ντοκιμαντέρ και τη δική του ματιά πάνω στον άνθρωπο και την πραγματικότητα. Ανατρέχει σε σημαντικούς σταθμούς της φιλμογραφίας του, όπως «Ο άνθρωπος που ενόχλησε το σύμπαν», «Άλλος δρόμος δεν υπήρχε», «Μικρές ιστορίες Ρομά», «Αποχαιρετισμός» και «Σμιλεμένες ψυχές».

Μιλά για την αλήθεια και την αυθεντικότητα στο ντοκιμαντέρ, για τη σχέση της δημιουργίας με τις νέες τεχνολογίες και για τη σημασία της καταγραφής του σύγχρονου πολιτισμού. Αναφέρεται ακόμη στις μικρές κοινότητες, στη συνεργασία και στη δύναμη που μπορεί να αποκτήσει η συλλογική δημιουργία.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης
Μετάδοση: Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας
Επανάληψη: Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, 01:00 το πρωί ώρα Ελλάδας

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Ο σκηνοθέτης Σταύρος Ψυλλάκης στη «Δική μας Πόλη»
TAGS Θέμης ΡοδαμίτηςΣταύρος Ψυλλάκης
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