Ο Βαγγέλης Κούτας live στον Κώστα Παπαθεοδώρου

Αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου, στις 08:00, στην εκπομπή «Παρ’ το Αλλιώς», ανοίγουμε το παράθυρο, λίγο περισσότερο απ’ όσο επιτρέπει η συνήθεια. Και θα περάσει αέρας. Ίσως και καταιγίδα. Ίσως κι ένα γέλιο.

Καλεσμένος ο λογοτέχνης Βαγγέλης Κούτας. Όχι για μια συνέντευξη με κουμπωμένο γιακά και έτοιμες απαντήσεις μα για μια συζήτηση άνευ όρων και ορίων. Σαν εκείνες που ξεκινούν από ένα βιβλίο και καταλήγουν στα παλιά καφενεία, στις απώλειες, στους έρωτες που ξέχασαν να φύγουν και στους ανθρώπους που επιμένουν να στέκονται όρθιοι, ενώ ο κόσμος αλλάζει παπούτσια.

Θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους που κατοικούν στα βιβλία του. Για τα τοπία που ανασαίνουν στις σελίδες του. Για τα χωριά μας που μυρίζουν βροχή και για τις πόλεις μας όπου οι μοναξιές κυκλοφορούν δίχως εισιτήριο. Για τον κόσμο όπως τον βλέπει πίσω από τους φακούς του- εκεί όπου μια ρυτίδα γίνεται ιστορία και ένα βλέμμα ολόκληρη πατρίδα.

Θα μιλήσουμε για τη λογοτεχνία. Μα και για την ατεχνία. Γιατί καμιά φορά ο άνθρωπος σώζεται περισσότερο από ένα στραβό χαμόγελο παρά από μια τέλεια πρόταση. Θα μιλήσουμε για τον κόσμο που χάνεται αργά, σαν παλιό τραγούδι στο ραδιόφωνο, και για τον κόσμο που γεννιέται αδέξιος, ανυπόμονος, με το πουκάμισο ανάποδα και τα όνειρα ακόμα ασιδέρωτα.

Σκοπεύουμε να πούμε σοβαρά πράγματα, κι ας γελάσουμε. Γιατί το γέλιο, όπως και η λογοτεχνία, ξέρει να περνά από κακοτράχαλα μονοπάτια δίχως να σκοντάφτει.

Θα είμαστε εκεί. Όχι για να συμφωνήσουμε. Μα για να θυμηθούμε πως ακόμη υπάρχουν κουβέντες που δεν χωρούν σε τίτλους, ούτε σε ρολόγια.

