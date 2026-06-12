Οι Pagan στον “Μίτο της Αριάδνης”
Σάββατο 13 Ιουλίου 2026, στις 10:00
Ο Σταύρος Τσουμάνης, η Έβελιν Ασσουάν και ο Βασίλης Προδρόμου από την progressive folk μπάντα PAGAN, μιλούν στο «Μίτο της Αριάδνης»
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Παραγωγή – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη
Πώς η παράδοση γίνεται ρυθμός, ένταση και σκηνική εμπειρία;
Ο Σταύρος Τσουμάνης, η Έβελιν Ασσουάν και ο Βασίλης Προδρόμου από την progressive folk μπάντα PAGAN, μιλούν αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, στο «Μίτο της Αριάδνης» για το ethnic-organic-electronic σύμπαν τους που θα μετατρέψει το live τους στην Τεχνόπολη στις 21 Ιουνίου 2026 σε τελετουργία.
Παραγωγή – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη
Μετάδοση: Σάββατο 13 Ιουλίου 2026, στις 10:00 ώρα Ελλάδας
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