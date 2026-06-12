Οι Pagan στον “Μίτο της Αριάδνης”

Πώς η παράδοση γίνεται ρυθμός, ένταση και σκηνική εμπειρία;

Ο Σταύρος Τσουμάνης, η Έβελιν Ασσουάν και ο Βασίλης Προδρόμου από την progressive folk μπάντα PAGAN, μιλούν αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, στο «Μίτο της Αριάδνης» για το ethnic-organic-electronic σύμπαν τους που θα μετατρέψει το live τους στην Τεχνόπολη στις 21 Ιουνίου 2026 σε τελετουργία.

Παραγωγή – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Σάββατο 13 Ιουλίου 2026, στις 10:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στα Google Play Store & App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ