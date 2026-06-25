Όταν το Μουντιάλ γίνεται μουσική

Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος στο «Urban Sounds» με τραγούδια και μνήμες από τα Παγκόσμια Κύπελλα της ζωής του.

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν παρακολούθησαν απλώς τα Μουντιάλ, τα έζησαν. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, κορυφαίος αθλητικογράφος, φωνή και πρόσωπο αναφοράς για γενιές φιλάθλων, έρχεται αυτό το Σάββατο στο στούντιο του Kosmos 93,6 για μια συνάντηση που θα ξεφύγει από τα όρια του αθλητικού ρεπορτάζ.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, στην εκπομπή «Urban Sounds» με τον Μιχάλη Καμάκα, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος μοιράζεται όχι μόνο ποδοσφαιρικά σχόλια αλλά και τραγούδια που έχει συνδέσει με τα Μουντιάλ που έχει ζήσει. Από διοργανώσεις που έγραψαν ιστορία μέχρι στιγμές που μετατράπηκαν σε ανεξίτηλες αναμνήσεις.

Με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες μέσα από την ΕΡΤ, ο πλέον αναγνωρίσιμος αθλητικός σχολιαστής της χώρας μιλά για ματς, παίκτες και για τις στιγμές εκείνες που το ποδόσφαιρο σταματά να είναι απλώς άθλημα και γίνεται κάτι μεγαλύτερο. Με την μουσική ως το soundtrack μιας ζωής γεμάτης ποδόσφαιρο.

«Urban Sounds»: Σάββατο 27.06, 12:00-14:00, με τον Μιχάλη Καμάκα