Ελληνίδες Μάγισσες στη Βενετία – Νέος Κύκλος Εκπομπών

Ελληνίδες Μάγισσες στη Βενετία – Νέος Κύκλος Εκπομπών
Κάθε Κυριακή στις 22:30
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η «Καρδιά του Σκότους» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη συνεχίζει τη διερεύνηση της Έννοιας του Κακού με μία νέα υποενότητα για τις Ελληνίδες Μάγισσες στη Βενετία.
Η «Καρδιά του Σκότους» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη συνεχίζει τη διερεύνηση της Έννοιας του Κακού με μία νέα υποενότητα για τις Ελληνίδες Μάγισσες στη Βενετία. Κάθε Κυριακή στις 22:30 στο Τρίτο Πρόγραμμα και μετά στο ERT εcho.

Δοκιμάζοντας να εμβαθύνει περισσότερο στο ανεξάντλητο πεδίο κοινωνιολογικών και ανθρωπολογικών προσεγγίσεων της μαγείας και της δαιμονολογίας και των αποτυπώσεών τους στο συλλογικό φαντασιακό, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ, σε μια νέα υποενότητα για τις Ελληνίδες Μάγισσες στη Βενετία, ακολουθεί τα ίχνη γυναικών, συχνά από την Κρήτη ή τα Επτάνησα, που προσέφεραν σχετικές υπηρεσίες (θεραπευτική ή βλαπτική μαγεία, ερωτικά φίλτρα κ.α.), συνδυάζοντας χριστιανικά, παγανιστικά και λαϊκά στοιχεία. Όπως επισημαίνεται στη μελέτη της Διονυσίας Γιαλαμά «Ελληνίδες Μάγισσες στη Βενετία, 16ος-18ος αιώνας» -βιβλίο-οδηγός στη συγκεκριμένη περιήγηση-, με βάση τις δικογραφίες της Ιεράς Εξέτασης της Βενετίας εναντίον Ελληνίδων που κατηγορήθηκαν για μαγεία, εξετάζονται οι κοινωνικές συνθήκες μες στις οποίες έδρασαν αυτές οι γυναίκες, αλλά και οι θεσμοί και οι μηχανισμοί που κινητοποιήθηκαν για την άμεση αντιμετώπισή τους.

Συγγραφή / επιμέλεια κειμένων-παραγωγή-παρουσίαση: Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6https://www.ertecho.gr/radio/trito/

Ελληνίδες Μάγισσες στη Βενετία – Νέος Κύκλος Εκπομπών
TAGS Διονυσία Γιαλαμά Ελληνίδες Μάγισσες στη ΒενετίαΕλληνίδες Μάγισσες στη Βενετία 16ος – 18ος ΑιώναςΕυαγγελία ΚουλιζάκηΗ Έννοια του ΚακούΙερά Εξέταση
