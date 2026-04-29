José van Dam (1940 – 2026): Δον Κιχώτης Χωρίς Ψευδαισθήσεις

Κάθε Παρασκευή στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Βρυξέλλες, 26 Αυγούστου 1940 – Κροατία, 17 Φεβρουαρίου 2026

«… Τα βιβλία όλα κάηκαν.

Γίνανε σωρός από στάχτες.

Μα κι αν όλα τα βιβλία με σκοτώσαν,

φτάνει μόνο ένα, να με κάνει να ξαναζήσω.

Ήμουν φάντασμα όσο ζούσα.

Είμαι αληθινός τώρα, μέσα στο θάνατο μου.

Τι παράξενη η μοίρα μου,

η μοίρα ενός φτωχού Δον Κιχώτη.»

Μία από τις σημαντικές πρόσφατες απώλειες του 2026 ήταν και ο μπασοβαρύτονος José van Dam. Γεννήθηκε στο Γερμανοκρατούμενο Βέλγιο το 1940, επί Ναζιστικού καθεστώτος. Στα 17 του δίνει εξετάσεις και γίνεται δεκτός στο Βασιλικό Ωδείο των Βρυξελλών. Μόλις τρία χρόνια αργότερα, στα 20 του, θα κάνει το ντεμπούτο του στη Λιέγη, στην Opéra Royal de Wallonie, ερμηνεύοντας έναν χαρακτήρα κατά πολύ γηραιότερό του, το Ντον Μπαζίλιο από τον «Κουρέα της Σεβίλλης» του Rossini. Ακολουθεί μια λαμπρή παγκόσμια καριέρα, κατά την οποία ερμηνεύει εκατοντάδες έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, χωρίς να θέτει ταβάνι δυσκολίας. Από τις χαρακτηριστικότερες και πλέον καθηλωτικές, είναι η ερμηνεία του σε όλα τα Γαλλικά έργα που σχετίζονται με το Δον Κιχώτη - Massenet, Ravel, Ibert κ.α. Να υπήρχε άραγε κάποια κρυφή σύνδεσή του με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα; Κάθε «Γενναίος της Τέχνης» όμως, γίνεται κάποια στιγμή Δον Κιχώτης. Όχι λόγω ψευδαίσθησης ή παραλογισμού. Μα λόγω εκείνου του μικρού μακρινού φωτός, που μόνο αυτός ανάμεσα σε χίλιους μπορεί να διακρίνει.

INFO

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 01 Μαΐου 2026, στις 19:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho