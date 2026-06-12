Καλοκαίρι 2026, με 2 + 1 βιβλία δώρο

Το Δεύτερο πρόγραμμα τιμώντας τη Φιλαναγνωσία, για τρίτη χρονιά, προσφέρει, καθημερινά, κι αυτό το καλοκαίρι, βιβλία, στους ακροατές του.

Χάρτινα ταξίδια στην παραλία ή το μπαλκόνι σας με τη Βιβλιοθήκη του Δεύτερου προγράμματος.

Αναζητήστε στις σελίδες των social media, (facebook και Instagram) του Δεύτερου προγράμματος τα βιβλία χάρισμα που θα αναρτηθούν από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου.

Τα βιβλία θα προσφέρονται από Δευτέρα έως Παρασκευή και τη επιλογή τους έχει επιμεληθεί η Σύσση Καπλάνη.

Ένα βιβλίο ελληνικής λογοτεχνίας, το οποίο κυκλοφόρησε την τελευταία χρονιά και ήδη έχει πάρει καλές κριτικές, ένα βιβλίο ξένης λογοτεχνίας, επίσης πρόσφατη κυκλοφορία, που ήδη έχει αρχίσει να αποκτά το κοινό του και ένα ακόμα βιβλίο (δοκίμιο ή θεατρικό έργο ή παιδικής λογοτεχνίας) σας προσκαλούν-προκαλούν να τα διεκδικήσετε.