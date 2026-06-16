Θερινή Νυχτερινή Πανδαισία με τη Φιλαρμονική της Βιέννης

Το Τρίτο Πρόγραμμα παρουσιάζει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 22:30 σε απευθείας μετάδοση το περίφημο «Κονσέρτο Καλοκαιρινής Νύχτας» (Summer Night Concert Schönbrunn), τη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης.

Η 23η διοργάνωση της συναυλίας πραγματοποιείται, όπως κάθε χρόνο, στους μαγευτικούς κήπους των θερινών ανακτόρων του Σένμπρουν (Schloss Schönbrunn) στη Βιέννη – ένα ιστορικό τοπόσημο που συγκαταλέγεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

© Julius Silver

Η φετινή εκδήλωση σηματοδοτεί δύο σημαντικές πρώτες εμφανίσεις, καθώς για πρώτη φορά στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής της Βιέννης ανεβαίνει ο διακεκριμένος Ιταλοελβετός μαέστρος Lorenzo Viotti, ένας από τους πιο χαρισματικούς αρχιμουσικούς της νεότερης γενιάς, ενώ την πρώτη του εμφάνιση στο Κοντσέρτο Καλοκαιρινής Νύχτας πραγματοποιεί και ο κορυφαίος Ουαλός μπάσο-βαρύτονος Sir Bryn Terfel.

Lorenzo Viotti

Photo: Willem Kaldenbach

Ο Terfel θα ερμηνεύσει μερικούς από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες του λυρικού θεάτρου, όπως τον Μεφιστοφελή του Arrigo Boito, τον Φάλσταφ του Giuseppe Verdi και τον Βόταν στον επιβλητικό επίλογο του «Χρυσού του Ρήνου» του Richard Wagner, ενώ σε μια διαφορετική αλλά εξίσου αγαπημένη μουσική σελίδα θα ακουστεί επίσης το τραγούδι του Τέβιε από τον «Βιολιστή στη Στέγη» του Jerry Bock.

Από τη Βιεννέζικη οπερέτα και το Ιταλικό μελόδραμα μέχρι το μπαλέτο, τη συμφωνική μουσική και το μιούζικαλ, το φετινό πρόγραμμα διατρέχει περισσότερο από ενάμιση αιώνα μουσικής ιστορίας, όπου ξεχωριστή θέση κατέχει η Δεύτερη Σουίτα «Δάφνις και Χλόη» του Maurice Ravel, ένα από τα αριστουργήματα του Γαλλικού ιμπρεσιονισμού.

Sir Bryn Terfel

Photo: Mitch Jenkins

Πιστό στην ιδέα που το γέννησε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, το Κοντσέρτο Καλοκαιρινής Νύχτας παραμένει μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους, αποτελώντας μια βραδιά όπου η μουσική βγαίνει από τις αίθουσες συναυλιών και συναντά το ευρύτερο κοινό κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Βιέννης. Η παραγωγή είναι της Αυστριακής Ραδιοτηλεόρασης (ORF) και μεταδίδεται σε περισσότερες από 150 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα της φετινής συναυλίας έχει ως εξής:

© Niklas Schnaubelt

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 στα FΜ και στο ertecho.gr

Κλασικά, Τρίτο.