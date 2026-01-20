Το webradio της ΕΡΤ που σε βάζει στον ρυθμό της Eurovision

Από την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 το Ράδιο Eurovision επιστρέφει ανανεωμένο στην πλατφόρμα ERT εcho.

Τι ακούμε; Τραγούδια επτά δεκαετιών απ’ όλη την Ευρώπη, αλλά και τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στο Sing for Greece 2026.

Στην ψηφιακή διεύθυνση radioeurovision.gr στο ERT ε cho οι φίλοι του διαγωνισμού μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα ελληνικά και ξένα τραγούδια των μεγάλων τελικών, τους νικητές, αλλά και όσους ερμηνευτές αγαπήθηκαν δίχως να κατακτήσουν τις πρώτες θέσεις, από το 1956, οπότε ξεκίνησε ο διαγωνισμός της Eurovision στο Λουγκάνο, έως και φέτος, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη.

Ειδικά για φέτος, οι φίλοι του θεσμού θα μπορούν να ακούν στο ακέραιο κάθε ώρας ένα από τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς του Sing for Greece 2026 την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον φετινό 70ο Διαγωνισμό της Eurovision.

Συντονιστείτε στο radioeurovision.gr στο ERT ε cho

και μπείτε στον ρυθμό της Eurovision.