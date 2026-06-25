Τρεις γυναίκες στην πρώτη γραμμή για τις ελληνικές θάλασσες

Η εκτελεστική διευθύντρια του Cyclades Preservation Fund (CPF) κα Άννυ Μητροπούλου, η δρ Μαρία Σαλωμίδη, ερευνήτρια και επιστημονική αυτοδύτρια του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ και η κα Αλεξάνδρα Θωμά, από τον Οργανισμό Προστασίας Περιβάλλοντος των Ιονίων Νήσων είναι φιλοξενούμενες του Αντώνη Καραγιαννάκη στην εκπομπή “Καλές Θάλασσες – Βάρδια Σαββάτου” το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Οι καλεσμένες μιλάνε για τη θάλασσα, τον τόπο καταγωγής τους, τα κίνητρα που οδήγησε την κάθε μια να ασχοληθεί με τόση αγάπη και ζήλο με την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Αναφέρονται στα συμπεράσματα του 1ου Ελληνικού Συνεδρίου για τα θαλάσσια λιβάδια (SeaGrass Forum), που έλαβε χώρα στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες.

Μιλάμε επίσης για την παιδεία και την ευαισθησία των Ελλήνων στην προστασία των θαλασσών μας, τις προστατευόμενες περιοχές, τα θαλάσσια πάρκα στη χώρα μας, τα λιβάδια της Ποσειδωνίας και τις δράσεις των φορέων και της πολιτείας για τη διαφύλαξη του θαλάσσιου πλούτου.

Μια ενδιαφέρουσα κουβέντα – συζήτηση για τη θάλασσα της Ελλάδας μας και το οικοσύστημα της, από τρεις κυρίες που τη γνωρίζουν καλά.

Παραγωγή, παρουσίαση: Αντώνης Καραγιαννάκης

Ηχοληψία: Στεφανία Τσακίρη

Μετάδοση: Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, 08:00 το πρωί ώρα Ελλάδας – και σε επανάληψη στις 20:00.