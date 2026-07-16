Βασίλης Λέκκας: Στιγμές μιας μεγάλης διαδρομής

Το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Η Δική μας Πόλη» της Φωνής της Ελλάδας παρουσιάζει το δεύτερο μέρος της συζήτησης του Θέμη Ροδαμίτη με τον χαρισματικό ερμηνευτή Βασίλη Λέκκα.

Ο Βασίλης Λέκκας συγκαταλέγεται στους ερμηνευτές που αναζητούν την υψηλή ποίηση μέσα στο τραγούδι, υπηρετούν διαχρονικές μουσικές δημιουργίες και επιδιώκουν τη σύμπραξη και την ουσιαστική επικοινωνία με τους νεότερους εκφραστές της ελληνικής μουσικής. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης μιλά για σημαντικές καλλιτεχνικές και προσωπικές στιγμές της μακρόχρονης πορείας του στο ελληνικό τραγούδι.

Αναφέρεται στις μεγάλες συνεργασίες και συναντήσεις του με κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Νίκος Σπάθας, ο Γιώργος Τρανταλίδης, η Βάσω Αλαγιάννη, ο Νίκος Καζαντζής, ο Πιτλόγλου, ο Στεργίου και ο Τηλαβερίδης, ενώ μοιράζεται εμπειρίες από τις πολυάριθμες συναυλίες και τα ρεσιτάλ του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Κυριακή 19 Ιουλίου στη 01:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.

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