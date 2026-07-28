10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμώτιας Λέσβου

16, 17 & 18 Αυγούστου 2026

Δέκα χρόνια μετά την πρώτη συνάντηση γύρω από το αμπέλι, το κρασί και τον πολιτισμό της Λέσβου, το Φεστιβάλ Αμπελουργίας επιστρέφει στην Ανεμώτια με μια επετειακή διοργάνωση αφιερωμένη στη δύναμη της Μεταμόρφωσης.

Με τίτλο «Μεταμορφωτικό Κρασί της Λέσβου», το 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας αποτελεί την κορύφωση μιας δεκαετούς διαδρομής που γεννήθηκε από τη μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, εξελίχθηκε μέσα από τη σύνδεση και τη συλλογικότητα και οδηγείται σήμερα στην άνθιση μιας κοινότητας που δημιουργεί, συμμετέχει και εξελίσσεται.

Σε έναν τόπο όπου η ηφαιστειακή γη μεταμορφώνεται σε αμπέλι και το σταφύλι σε κρασί, η Μεταμόρφωση δεν αποτελεί απλώς τη θεματική του φεστιβάλ. Αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο η Ανεμώτια αφηγείται την ιστορία της, ως μια διαρκή διαδικασία αναγέννησης, δημιουργίας και πολιτισμού.

Η Μεταμόρφωση είναι η στιγμή όπου η κοινότητα συνειδητοποιεί ότι η παράδοση, η τέχνη και η φύση δεν αποτελούν τρεις ξεχωριστούς κόσμους, αλλά έναν ενιαίο κύκλο ζωής. Είναι το πέρασμα από το ατομικό στο συλλογικό, από την ανάμνηση στη συμμετοχή, από το παρελθόν στη ζωντανή δημιουργία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το κρασί της Ανεμώτιας γεννημένο από την ηφαιστειακή γη, τον μόχθο και τον πολιτισμό, μετατρέπεται σε σύμβολο ανθρώπινης αλλαγής και κοινοτικής μεταμόρφωσης.

Το 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας προσεγγίζει τη Μεταμόρφωση μέσα από τρεις αλληλένδετες διαστάσεις:

Η Μεταμόρφωση του Τόπου

Η γη της Λέσβου μεταμορφώνεται εδώ και αιώνες από λάβα σε χώμα, από χώμα σε αμπέλι και από αμπέλι σε κρασί. Μέσα σε αυτή τη μακρά διαδρομή, η Ανεμώτια, μια μικρή αλλά ζωντανή κοινότητα, επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ως πυρήνας πολιτιστικής αναγέννησης. Το αμπέλι γίνεται σύμβολο αντοχής, επιμονής και δημιουργικής συνέχειας.

Η Μεταμόρφωση της Παράδοσης

Η αμπελουργία, η υφαντική, η λιθοξοΐα, η μουσική, το θέατρο και οι λαϊκές τέχνες δεν αντιμετωπίζονται ως απομεινάρια του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανές πρακτικές που αποκτούν νέο νόημα μέσα από τη σύγχρονη δημιουργία. Η παράδοση μεταμορφώνεται σε εμπειρία, συμμετοχή και πολιτισμική συνάντηση.

Η Μεταμόρφωση του Ανθρώπου και της Κοινότητας

Στον πυρήνα του φεστιβάλ βρίσκεται η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι μεταμορφώνονται όταν συμμετέχουν και οι κοινότητες όταν συν-δημιουργούν. Το «εγώ» συναντά το «εμείς», η φιλία, η συμπερίληψη και η αλληλοϋποστήριξη μετατρέπονται σε κοινωνικό ρυθμό και ο τόπος γίνεται καθρέφτης του ανθρώπου, όπως και ο άνθρωπος καθρέφτης του τόπου.

Δράσεις παραδοσιακού πατήματος σταφυλιών, παρουσιάσεις και γευσιγνωσίες οίνου, χωρική απόσταξη, γαστρονομικές εμπειρίες, βιωματικά εργαστήρια σηροτροφίας και ύφανσης, θεατρικής μάσκας, φωνητικής και βιβλιοδεσίας, εκθέσεις τοπικών προϊόντων, λουλουδιών και καλλωπιστικών φυτών, πολιτιστικές περιηγήσεις, δράσεις παρατήρησης του νυχτερινού ουρανού, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής και πολλά άλλα θα συνθέσουν το πολύχρωμο μεταμορφωτικό μωσαϊκό του 10ου Φεστιβάλ Αμπελουργίας.

16.08.2026

Συναυλία Progressive Folk – Kadinelia

“Διονυσιακές Μεταμορφώσεις…”

Οι Kadinelia έρχονται στην Ανεμώτια και φέρνουν στη σκηνή το πιο εκρηκτικό μείγμα progressive folk. Με δύο χειροποίητες ακουστικές κιθάρες, καταιγιστικά ρυθμικά μοτίβα και εξωτικά φωνητικά, η Εύη Σεϊτανίδου και ο Θανάσης Ζήκας διαμορφώνουν έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ήχους της σύγχρονης ελληνικής σκηνής. Οι συνθέσεις τους παντρεύουν το μπλουζ με το καλαματιανό, τη reggae με τον ζωναράδικο, τη Nina Simone με την τσαμπούνα, δημιουργώντας έναν ήχο βαθιά ριζωμένο στην παράδοση και ταυτόχρονα απολύτως φρέσκο.

Αυτή τη φορά ανεβαίνουν στη σκηνή ως τρίο, με τη συνοδεία κρουστού από τον Βασίλη Μπαχαρίδη, εκτοξεύοντας την ενέργεια και παρασύροντας το κοινό σε έναν μουσικό κόσμο όπου η παράδοση συναντά το τώρα και ο αυτοσχεδιασμός την διονυσιακή έκσταση.

17.08.2026

Θεατρική Παράσταση – “ΔΙΟΓΕΝΗΣ Άνθρωπον Ζητώ”

Μονόλογος του Θανάση Σκρουμπέλου σε ερμηνεία του Θοδωρή Προκοπίου

«Άνθρωπον Ζητώ»…άνθρωπο ζητούσε με το λυχνάρι στο χέρι ο Διογένης, στους δρόμους της πόλης, ρακένδυτος, πικρός, δεικτικός που Σκύλο τον χαρακτήρισε ο Αριστοτέλης.

«Άνθρωπον ζητώ»…ψίθυρος κραυγή του κυνικού ακόμη μας την στέλνει ο γλυκός πικρός μύθος, η ιστορία, ο χρόνος.

Κι εγώ στο σήμερα πάνω στην σκηνή τον σαρκώνω. Στο σήμερα, που ο άνθρωπος, με την μηχανή πάει να απαντηθεί, αν όχι να θέσει στα χέρια της τη μοίρα του.

«Άνθρωπον Ζητώ»… πριν δυόμιση χιλιάδες χρόνια πρωτοακούστηκε από τον Διογένη στην Κόρινθο. Μα το τώρα ως απαίτηση σε όλο τον κόσμο το φωνάζει.

Συναυλία Αρχαιοελληνικής & Κρητικής Λύρας – Θανάσης Κλεώπας

“Χωροχρονικό Μεταμορφωτικό Ταξίδι”

Ο Θανάσης Κλεώπας στην Αρχαιοελληνική λύρα και το τραγούδι, μαζί με τους συνεργάτες του Δημήτρη Χιώτη στην Κρητική λύρα και το τραγούδι και τον Παναγιώτη Αλεπίδη στα κρουστά και το τραγούδι, παρουσιάζουν μια μουσική παράσταση με τίτλο «Ένα χωροχρονικό ταξίδι στην Ελλαδική μουσική από την αρχαιότητα ως σήμερα και από την Κρήτη ως την Ήπειρο».

Η παράσταση ξεκινά με το αρχαιότερο καταγεγραμμένο τραγούδι του κόσμου τον «Επιτάφιο» του Σεικίλου και αφού οι μουσικοί περάσουν από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, με διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών, θα καταλήξουν στο σήμερα όπου θα παρουσιάσουν δικές τους μεταμορφωτικές συνθέσεις.

18.08.2026

Συναυλία Ελληνόφωνου Ροκ – MAGIC DE SPELL | 45 Χρόνια Δρόμος

“Από την Ανεμώτια…στο Sarajevo”

Ηλεκτρικός ήχος και ανατρεπτικός στίχος, συνθέτουν ένα δυνατό Live! Το μακροβιότερο συγκρότημα της ελληνικής ροκ σκηνής, συμπλήρωσε τα 45 χρόνια ενεργής παρουσίας και δηλώνει έτοιμο να ξεσηκώσει και να εντυπωσιάσει, σε μια πολύ δυνατή συναυλία, εφ’ όλης της ύλης!

Οι Magic de Spell εμφανίστηκαν το 1980 παίζοντας σε μουσικές σκηνές και φεστιβάλ, δίπλα σε θρυλικά ελληνικά και ξένα ονόματα. Από τις αρχές των 90’s, καθιερώθηκαν ως εκφραστές του ελληνόφωνου rock και του κιθαριστικού ήχου. Τα τραγούδια τους «Εμένα οι φίλοι μου» και «Sarajevo» αντιπροσωπεύουν εμφατικά δύο γενιές μέχρι σήμερα.

Στη συναυλία τους, εκτός των άλλων, οι Magic de Spell θα παρουσιάσουν και ένα mini αφιέρωμα στους μεγάλους της ελληνικής ροκ σκηνής, όπως ο Τζίμης Πανούσης, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Νικόλας Άσιμος και ο Δημήτρης Πουλικάκος.

Είσοδος Ελεύθερη!

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