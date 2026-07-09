Δέκα χρόνια εκεί όπου ο χρησμός γίνεται πολιτισμός

Από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου 2026, το Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης φιλοξενεί το 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης, γιορτάζοντας δέκα χρόνια συνεχούς πολιτιστικής παρουσίας με ένα πρόγραμμα υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, που φέρνει στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο κορυφαίες παραγωγές αρχαίου δράματος, σημαντικές θεατρικές δημιουργίες και μουσικές εκδηλώσεις.

Με διοργανωτή τον Δήμο Δωδώνης, το Φεστιβάλ έχει καθιερωθεί ως ένας σταθερός πολιτιστικός θεσμός της Ηπείρου, αναδεικνύοντας κάθε καλοκαίρι το Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης σε τόπο συνάντησης της ιστορίας με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Σε έναν τόπο όπου λειτούργησε το αρχαιότερο μαντείο του ελληνικού κόσμου, το θέατρο και η μουσική αποκτούν ξεχωριστό συμβολισμό. Η Δωδώνη δεν αποτελεί μόνο έναν σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο, αλλά έναν ζωντανό τόπο πολιτισμού, όπου το παρελθόν συνομιλεί δημιουργικά με το παρόν.

Για δέκα συνεχόμενα καλοκαίρια, η Δωδώνη γίνεται τόπος συνάντησης σπουδαίων δημιουργών, καταξιωμένων καλλιτεχνών και χιλιάδων επισκεπτών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Με σεβασμό στην ιστορία του τόπου και με διαρκή αναζήτηση της καλλιτεχνικής ποιότητας, το Φεστιβάλ έχει δημιουργήσει μια ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξωστρέφεια της Ηπείρου και στην ανάδειξη της Δωδώνης ως διεθνούς πολιτιστικού προορισμού.

Το επετειακό πρόγραμμα

Το επετειακό πρόγραμμα του 10ου Φεστιβάλ Δωδώνης συγκεντρώνει κορυφαίες παραγωγές του αρχαίου δράματος, σημαντικές μουσικές εκδηλώσεις και σύγχρονες θεατρικές δημιουργίες, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό διάλογο ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

26 Ιουλίου – 13 Αυγούστου 2026

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21:00

Προπώληση εισιτηρίων: Ticket Services

Πληροφορίες: Γραμματεία Δημαρχείου Δωδώνης, τηλ. 26543 60129

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