Οι IL VOLO στο Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης

Το διάσημο ιταλικό τρίο στη Θεσσαλονίκη, θα συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ τη Μουσική Διεύθυνση έχει αναλάβει ο Τάσος Συμεωνίδης. Οι τρεις παγκοσμίου φήμης τενόροι, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τις μεγάλες επιτυχίες τους, αλλά και αγαπημένα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο.

Μετά τις sold out εμφανίσεις τους στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και την ιδιαίτερη σχέση που έχουν αναπτύξει με το ελληνικό κοινό, οι PieroBarone, IgnazioBoschetto και GianlucaGinoble, επιστρέφουν για μία βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μεγάλες ερμηνείες και μοναδική σκηνική παρουσία.

Οι Il Volo έχουν δημιουργήσει το δικό τους ξεχωριστό μουσικό ύφος, συνδυάζοντας την κλασική μουσική παράδοση με τη σύγχρονη pop αισθητική. Με τις εντυπωσιακές φωνές τους και τη δυναμική παρουσία τους στη σκηνή, έχουν κατακτήσει κοινό και κριτικούς σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα της συναυλίας θα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια από τη διεθνή δισκογραφία τους, καθώς και κλασικά κομμάτια που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τη σύγχρονη crossover σκηνή.

Η συναυλία γίνεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων & Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ILVOLO

Οι Il Volo είναι το πιο διεθνώς αναγνωρισμένο ιταλικό μουσικό τρίο, που για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια μαγεύουν το κοινό σε όλο τον κόσμο, με τις φωνές των Piero Barone, Ignazio Boschetto και Gianluca Ginoble.

Η ιστορία τους ξεκίνησε το 2009 όταν εμφανίστηκαν στο τηλεοπτικό talent show “Ti lascio una canzone”.

Σύντομα ξεκίνησαν μια εντυπωσιακή διεθνή καριέρα και το πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2010.

Το 2015 κέρδισαν το Φεστιβάλ του Sanremo με το τραγούδι “Grande Amore” και εκπροσώπησαν την Ιταλία στη Eurovision κατακτώντας την τρίτη θέση.

Έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες διεθνείς περιοδείες και έχουν συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Barbra Streisand, Plácido Domingo και Andrea Bocelli.

Το 2024 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ “Ad Astra”, το οποίο σηματοδότησε και τη 15η επέτειο της καριέρας τους.

INFO:

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026

Θέατρο Γης

Ώρα έναρξης: 21:00

Με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

Μουσική Διεύθυνση: Τάσος Συμεωνίδης

Εισιτήρια: more.com

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