Η FAir Chania Festivals and Events Α.Μ.Κ.Ε., η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Χανίων παρουσιάζουν στις 26 Ιουλίου, 12 Αυγούστου και 13 Αυγούστου 2026, το 4ο Μουσικό Φεστιβάλ Χανιών.

Το φεστιβάλ, την τέταρτη αυτή χρονιά σε μια καλοκαιρινή του εκδοχή, διευρυμένο στυλιστικά, χρονικά και χωρικά, ξεκινά στις 26 Ιουλίου στον ιδιαίτερο χώρο του Βενετσιάνικου Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε, με την επανένωση των καλών φίλων Attilio Bruzzonne, Alexandr Vatagin και Χρήστου Γαρμπιδάκη, στέλνοντας ανοιχτή πρόσκληση για μια βραδιά χορού κάτω από τα αστέρια. Στην προ-φεστιβαλική αυτή εκδήλωση θα ερμηνευτούν κυρίως dance/techno εκδοχές κομματιών των συγκροτημάτων diamat και port-royal, στα οποία συμμετέχουν οι τρεις τους ως συναυλιακά μέλη, αρκετά χρόνια μετά τις συναυλίες που έδωσαν στο Μιλάνο, στην Αγία Πετρούπολη, στη Μόσχα, στη Γένοβα, στο Λονδίνο και στην Αθήνα.

Στις 12 Αυγούστου, το Μ.Φ.Χ, “4” μεταφέρεται για το κυρίως διήμερό του στην Πλατεία Κατεχάκη του Βενετσιάνικου λιμανιού των Χανίων, έξω από το Μεγάλο Αρσενάλι, για μια ατμοσφαιρική δωρεάν συναυλία με την Ιταλίδα βιολίστρια και συνθέτρια Laura Masotto, η οποία συνδυάζει το βάθος του ήχου των κλασικών εγχόρδων με εκλεπτυσμένος ηλεκτρονικούς πειραματισμούς. Την ίδια βραδιά, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάλου Αρσεναλιού το ντουέτο Christina Vantzou with John Also Bennett, με πιάνο, ηλεκτρονικά και φλάουτο θα διαμορφώσει τους τελετουργικούς, συναισθηματικούς του χώρους και τις αιωρούμενες ατμοσφαιρικές, συχνά υδαρείς, ηχητικές του υφές.

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι, ο βραβευμένος συνθέτης, πιανίστας, μαέστρος, ραδιοφωνικός παραγωγός και εκπαιδευτικός με διεθνή παρουσία Χρίστος Παπαγεωργίου, θα παρουσιάσει δωρεάν εργαστήριο στο Μεγάλο Αρσενάλι με θέμα «Τα Στυλ της Κλασικής Μουσικής από τον Bach έως τον Max Richter», το οποίο θα μεταδοθεί απευθείας από το Τρίτο Πρόγραμμα, στα πλαίσια της εκπομπής του «Αναζητώντας την Κυρία με την Στρυχνίνη». Το βράδυ της ίδιας ημέρας η τελευταία, καθαρά πιανιστική, συναυλιακή βραδιά του Μουσικού Φεστιβάλ Χανίων θα ανοίξει στις 9 με την Ελληνοκύπρια πιανίστρια και νεοκλασική συνθέτρια Βαλεντίνη Λοΐζου με το λυρικό, ενδοσκοπικό της ήχο και τις συναισθηματικές της ερμηνείες, για να κορυφωθεί με το πιανιστικό έργο του Χρίστου Παπαγεωργίου, ερμηνευμένο δεξιοτεχνικά από τον ίδιο.

Το θεσμικά εδραιωμένο πλέον Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων, με σημαντική συνεισφορά στα μουσικά δρώμενα των Χανίων με συναυλίες και εργαστήρια από συνθέτες/μουσικούς όπως ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Νίκος Κυπουργός, η Σαβίνα Γιαννάτου, η Φένια Χρήστου, ο Tom Rogerson, ο Πέτρος Περάκης κ.ά., είναι το υλοποιημένο όραμα του μουσικού Χρήστου Γαρμπιδάκη, ιδρυτή και καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ και της FAir Chania Festivals and Events Α.Μ.Κ.Ε. Η εικαστική επιμελήτρια Σοφία Μαυρουδή συνδράμει στην υλοποίηση ώς υπεύθυνη οργάνωσης της παραγωγής και σχεδιασμού της ιστοσελίδας του φεστιβάλ, ενώ για τα Social Media του φεστιβάλ φροντίζουν η μουσικός, μηχανικός περιβάλλοντος και συν-ιδρύτρια της FAir Chania Festivals and Events Α.Μ.Κ.Ε. Αφροδίτη Στρατή και η καθηγήτρια πιάνου Αγγελική Δούκα.

Συνοπτικό πρόγραμμα

Κυριακή 26 Ιουλίου, 2026

● 21:00, στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε – Προ-φεστιβαλική εκδήλωση με συναυλίες από τα συγκροτήματα diamat (Ελλάδα, Ιταλία) και port- royal (Ιταλία).

Τετάρτη 12 Αυγούστου, 2026

● 20:30, στην Πλ. Κατεχάκη (έξω από το Μεγάλο Αρσενάλι) – Δωρεάν συναυλία με τη Laura Masotto (Ιταλία).

● 22:00, στο Μεγάλο Αρσενάλι – Συναυλία με τη Christina Vantzou και τον John Also Bennett (Ελλάδα, Αμερική).

Πέμπτη 13 Αυγούστου, 2026

● 12:00, στο Μεγάλο Αρσενάλι – Δωρεάν εργαστήριο με θέμα «Τα Στυλ της Κλασικής Μουσικής από τον Bach έως τον Max Richter», από τον Χρίστο Παπαγεωργίου (Ελλάδα).

● 21:00, στο Μεγάλο Αρσενάλι – Συναυλία με τη Βαλεντίνη Λοΐζου (Κύπρος, Γερμανία).

● 22:00, στο Μεγάλο Αρσενάλι – Συναυλία με τον Χρίστο Παπαγεωργίου (Ελλάδα).

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