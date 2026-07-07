Το Φεστιβάλ Πάου 2026, θα πραγματοποιηθεί για ενδέκατη χρονιά, από τις 23 έως τις 27 Ιουλίου, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Παλαιά Μονή Αγίου Νικολάου Πάου, Αργαλαστή Πηλίου).

Στις μουσικές εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν ποικίλα είδη μουσικής με την συμμετοχή των καλλιτεχνών: Γιώργος Τοσικιάν (κιθάρα, σεμινάρια), Μανόλης Ανδρουλιδάκης (κιθάρα, ενορχηστρώσεις), Susanna Prieto (κιθάρα), Αλέξης Μουζουράκης (κιθάρα), Ορέστης Καλαμπαλίκης (κιθάρα), Μπάμπης Παπαδόπουλος (ηλεκτρική κιθάρα), Πέτρος Δαμιανίδης (κοντραμπάσο), Αγγελική Τουμπανάκη (φωνή), Ηλίας Δουμάνης (τύμπανα), James Wylie (σαξόφωνο), Αίγλη Κατσίκη (απαγγελίες), Αγαμέμνων Μάρδας (κοντραμπάσο), Δημήτρης Τασούδης (τύμπανα), Δημήτρης Δεμίρης (κιθάρα, μπάσο, ενορχηστρώσεις), Θόδωρος Κοτεπάνος (πιάνο, ενορχηστρώσεις), Κωνσταντίνος Ράπτης (μπαγιάν), Πάνος Δημητρακόπουλος (κανονάκι), Γιώργος Αρνής (κοντραμπάσο), Έλσα Μουρατίδου (φωνή), Εύη Καζαντζή (τσέλο), Φίλιππος Κωσταβέλης (πιάνο), Οnur Sentürk (παντούρι, σάζι, ποντιακή λύρα), καθώς και μέλη από τα Μουσικά Σύνολα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Synola), μαζί με την υπεύθυνη διδάσκουσα, μέλος ΕΕΠ, Μαρία Θωίδου (τραγούδι, ενορχηστρώσεις, επιμέλεια).

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του τις Μέρες κιθάρας “Νότης Μαυρουδής”

(24 – 25 Ιουλίου), σε επιμέλεια προγράμματος Μαρίας Θωίδου και Γιώργου Τοσικιάν.

Επίσης περιλαμβάνει τις εξής παράλληλες δράσεις:

Πρωϊνές διαλέξεις κάτω από τις καμάρες,

από το Μανόλη Ανδρουλιδάκη (25/7) και την Αγγελική Τουμπανάκη (27/7).

Σύντομες μουσικές δράσεις πριν ή μετά από τις κεντρικές συναυλίες.

Συμμετέχουν: μέλη των Synola, Γιώργος Τοσικιάν, Σελήνη Κάππα,

Μάκης Αϊβάζογλου, Μαρία Θωίδου και Drasta.

Το Φεστιβάλ Πάου υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την εθελοντική εργασία των Μουσικών Συνόλων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Synola) σε καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρίας Θωίδου, υπεύθυνης των Synola.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία πολιτιστικής προσφοράς, που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και την κοινωνία.

Το Φεστιβάλ Πάου είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για την πραγματοποίησή του συμβάλλουν ευγενικά συνεργάτες και φίλοι του φεστιβάλ, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού και ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.

Είσοδος ελεύθερη στις 9.30 μ.μ.

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