Το 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χορών με μοναδικές – διαφορετικές χορευτικές παραστάσεις στο Θέατρο Δόρα Στράτου (Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου 2026) κορυφώνεται η διοργάνωση του 12ου Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χορών στην Ελλάδα. φέρνοντας χορό, μουσική και πολιτιστικές συναντήσεις στο Θέατρο Δόρα Στράτου και σε άλλους χώρους.

Hμέρες «κατάδυσης» στον πολιτισμό, γεμάτες από μυστήριο, γοητεία, μουσική, χορό και απέραντη αισθητική.

“Η Ελλάδα ανέκαθεν αποτελούσε ένα σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής, όπου ποικίλοι πολιτισμοί συναντήθηκαν και ζυμώθηκαν στο πέρασμα χιλιάδων χρόνων. Από την Ινδία και τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Βόρεια Αφρική και τη Λεκάνη της Μεσογείου, μεγάλοι πολιτισμοί ήρθαν σε στενή επαφή, ανταλλάσσοντας πληθώρα χαρακτηριστικών που αφορούν κυρίως στην κουλτούρα και τις Τέχνες. Το Φεστιβάλ έχει σκοπό να αναδείξει τα ιδιαίτερα αυτά γνωρίσματα με έμφαση στην Τέχνη του Χορού και της Μουσικής, καθώς και να δώσει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να ανακαλύψουν τη μαγεία και την ομορφιά της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών μέσω της Τέχνης και του Πολιτισμού”.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα συμμετέχουν χορευτές, μουσικοί και άνθρωποι των γραμμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον θα λάβουν χώρα σεμινάρια, παραστάσεις, διαγωνισμός χορού, παρουσιάσεις και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων.

12 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΟΡΟΥ

Όσον αφορά στην εκπαιδευτική πλευρά του φεστιβάλ, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 12 διαφορετικά σεμινάρια από κορυφαίους δασκάλους με τεχνικές και χορογραφίες: Bollywood, BharatanatyamFusion, KathakFusion, Bhangra, Garba, Kuthuκαι άλλα.

2 ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στις 2 εντελώς διαφορετικές Παραστάσεις του Φεστιβάλ (Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου 2026) θα εμφανισθούν μεγάλοι δάσκαλοι, εκπαιδευτές, χορευτές και εκλεκτοί προσκεκλημένοι σε μοναδικούς χορευτικούς συνδυασμούς και σύνολα. Μαζί τους φυσικά η 1stBollywoodDanceAcademyGreece σε αποκλειστικές χορογραφίες.

Θα είναι όλοι τους εκεί!! H ιδρύτρια της 1ης Ακαδημίας Bollywood στην Ελλάδα, δασκάλα, χορογράφος και performer Άννα Δημητράτου, o Creative Manager του Φεστιβάλ, Χορογράφος, δάσκαλος και performer SumonRudra, ο HeetSamaniμε την ομάδα του από την Ινδία, η IswaryaJayakumar με τους Royalusion από την Σιγκαπούρη, ο ShivansuSoni από την Ινδία, η Kinga Malec με το MohiniIndianDanceGroup από την Πολωνία, η Ria Saraf και η ομάδα της, ο GeorgeJacob από την Ινδία με το ElnuraBollywoodTroupe από την Ιταλία, ο IulianMihaila και οι SufiSix από την Ρουμανία, o HassanBolBol από την Αίγυπτο, καθώς και μεγάλα χορευτικά γκρουπ από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, όπως ο Σύνδεσμος των εκ Γαστούνης Καταγομένων Αρχαία Ήλις, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καύκασος με Γεωργιανούς χορούς, η VamosDanceAcademy με Latin Χορούς, το MistriBollywoodDanceGroup από την Ισπανία, το Grupo Sevillanas με φλαμένκο, το TaRang School of Dance από την Σουηδία, η AUMDanceCreations από τις ΗΠΑ και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες και ομάδες χορού θα ταξιδέψουν τους θεατές στο μαγικό κόσμο του χορού και της κίνησης.

Ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός BollywoodDance

Το Φεστιβάλ, φιλοξενεί επίσης και τον «11ο Διεθνή Διαγωνισμό χορού Bollywood» στην Ελλάδα που διοργανώνει το «OrientalExpressionAwards». Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Θεάτρου, τη Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, ενώπιον πολυμελούς κριτικής επιτροπής και θα είναι χωρισμένος σε δύο επίπεδα: το Ερασιτεχνικό και το Επαγγελματικό και σε τρεις κατηγορίες (Ατομικό, Ντουέτα και Ομαδικό). Οι νικητές θα τιμηθούν με μετάλλια και δώρα.

MiniBazaarκαι Ινδική Κουζίνα

Κατά τη διάρκεια των 2 μεγάλων show και του Διαγωνισμού, θα λειτουργεί στο χώρο του Θεάτρου μίνι Bazaar. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δοκιμάσουν ινδικό φαγητό από το φημισμένο εστιατόριο «IndianChef».

ToOpeningParty

Πρόκειται για το πανηγυρικό πάρτυ καλωσορίσματος, που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ. Θα είναι γεμάτο χορευτικές εκπλήξεις, όπου όλοι οι φίλοι και προσκεκλημένοι του Φεστιβάλ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ!!! Το πάρτυ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, στο «RubirosaEvents» στον Άλιμο!

Το κοινωνικό πρόσωπο του Φεστιβάλ

Κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των δύο μεγάλων παραστάσεων του Φεστιβάλ και του Διαγωνισμού, προσκαλούνται διάφορες φιλανθρωπικές, περιβαλλοντικές και φιλοζωικές οργανώσεις με σημαντική δράση, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού. Φέτος θα βρίσκεται μαζί μας η ΠΕΨΑΕΕ (Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη). Η ΠΕΨΑΕΕ είναι επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1997, με βασικό σκοπό την ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Artistic Studio Oriental Expression και την 1stBollywood Dance Academy Greece, σε συνεργασία με την Ελληνο-Ινδική Εταιρία Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΕΛ.ΙΝ.Ε.Π.Α.), υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), του Δήμου Αθηναίων, της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα και του Διεθνούς Συμβουλίου χορού (CID).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ, το διαγωνισμό, τα σεμινάρια και τα εισιτήρια, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.bollywoodfestival.gr

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