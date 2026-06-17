1η Διασυλλογική Ημερίδα Αγώνων Παρα-Πούμσε



Η ημερίδα, τελείται την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, της UNESCO Πειραιώς και Νήσων, της Inter Action Art και των Δήμων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Παλαιού Φαλήρου, Κορυδαλλού, Περάματος, Μοσχάτου- Ταύρου και Δήμο Σαλαμίνος

Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του εκλιπόντος παρα-αθλητή Σπυρίδων Σκριβάνου, τιμώντας το ήθος, την προσπάθεια και την αγάπη του για τον αθλητισμό και ειδικότερα για το Παρατάεκβοντο. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (παμπαίδων/παγκορασίδων, παίδων/κορασίδων, εφήβων/νεανίδων, ανδρών/γυναικών), καθώς και από όλες τις κατηγορίες αναπηρίας, προάγοντας το Παρατάεκβοντο και ειδικότερα το αγώνισμα του Παρα-Πούμσε.

Η εκδήλωση αναδεικνύει τις αξίες της ισότητας, της συμπερίληψης και της δύναμης της ανθρώπινης θέλησης, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα:

Ο αθλητισμός ενώνει – Η διαφορετικότητα εμπνέει – Το όνειρο δεν έχει όρια.

Οι αγώνες θα καλυφθούν από τους αποκλειστικούς χορηγούς επικοινωνίας ΕΡΤ και ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101,8.

Παγκόσμιοι και Πανευρωπαϊκοί Πρωταθλητές θα δώσουν το παρών, δίνοντας το ηχηρό μήνυμα του ευ Αγωνίζεσθαι με την αγωνιστικότητα και την μαχητικότητά τους, για την ανάπτυξη του αναπηρικού αθλητισμού.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει πολύτιμη ενίσχυση για τους συμμετέχοντες και μια έμπρακτη απόδειξη ότι η κοινωνία μας αγκαλιάζει τον αθλητισμό χωρίς διακρίσεις.

INFO:

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ” ( Μάρκου Μπότσαρη 165 )

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΩΡΑ: 11:00-15:00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ