Γκαλά Όπερας από την Κ.Ο.Α στο Θέατρο Λυκαβηττού

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Υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Ηλία Βουδούρη, η Ορχήστρα συμπράττει με δύο διεθνώς διακεκριμένους Έλληνες λυρικούς καλλιτέχνες: την υψίφωνο Μυρτώ Παπαθανασίου και τον βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά. Μαζί, υπόσχονται μια μαγευτική περιπλάνηση στον κόσμο της όπερας, με κορυφαία έργα του διεθνούς ρεπερτορίου, τα οποία αναδεικνύουν το πάθος και τη δεξιοτεχνία που καθιστούν την όπερα διαχρονική τέχνη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται άριες και ντουέτα από όπερες του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, του Τζουζέπε Βέρντι, του Τζάκομο Πουτσίνι, του Πιέτρο Μασκάνι και του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο.

Σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά θέατρα στην καρδιά της πόλης, με φόντο την καλοκαιρινή Αθήνα και κάτω από τον έναστρο αττικό ουρανό, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει με συνέπεια να υπηρετεί το υψηλό καλλιτεχνικό της όραμα, προσφέροντας στο κοινό μεγάλες μουσικές εμπειρίες. Το Γκαλά Όπερας της Κ.Ο.Α. αποτελεί ένα από τα κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού και μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει σπουδαίες φωνές και συμφωνικό ήχο σε ένα επιβλητικό φυσικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα με μία ματιά

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ (1756 – 1791)

Οι γάμοι του Φίγκαρο, Εισαγωγή από την όπερα

Ντον Τζοβάννι, άρια του Λεπορέλλο «Madamina, il catalogo è questo»

ΠΙΕΤΡΟ ΜΑΣΚΑΝΙ (1863 – 1945)

Καβαλλερία Ρουστικάνα, Ιντερμέτζο από την όπερα

ΤΖΑΚΟΜΟ ΠΟΥΤΣΙΝΙ (1858 – 1924)

Τόσκα, άρια της Τόσκας «Vissi d’arte»

ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΒΕΡΝΤΙ (1813 – 1901)

Η Τραβιάτα, Πράξη Β΄, σκηνή και ντουέτο Βιολέττας – Ζερμόν

«Madamigella Valery…»

Οι Σικελικοί Εσπερινοί, Εισαγωγή από την όπερα

ΑΝΤΟΝΙΝ ΝΤΒΟΡΖΑΚ (1841 – 1904)

Ρούσαλκα, άρια της Ρούσαλκα «Měsíčku na nebi hlubokém»

ΡΟΥΤΖΕΡΟ ΛΕΟΝΚΑΒΑΛΛΟ (1857 – 1919)

Οι Παλιάτσοι, πρόλογος και άρια του Τόνιο

«Si può? Signore! Signori!»

ΤΖΑΚΟΜΟ ΠΟΥΤΣΙΝΙ (1858 – 1924)

Μαντάμα Μπατερφλάι, άρια της Μπατερφλάι «Un bel dì vedremo»

ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΒΕΡΝΤΙ (1813 – 1901)

Η Τραβιάτα, άρια του Ζερμόν «Di Provenza il mar, il suol»

Ο Τροβατόρε, Πράξη Δ΄, σκηνή και ντουέτο Λεονόρας – Κόμη

«Udiste … Qual voce!» Μ

ΠΙΕΤΡΟ ΜΑΣΚΑΝΙ (1863 – 1945)

Καβαλλερία Ρουστικάνα, Ιντερμέτζο από την όπερα

ΤΖΑΚΟΜΟ ΠΟΥΤΣΙΝΙ (1858 – 1924)

Τόσκα, άρια της Τόσκας «Vissi d’arte»

ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΒΕΡΝΤΙ (1813 – 1901)

Η Τραβιάτα, Πράξη Β΄, σκηνή και ντουέτο Βιολέττας – Ζερμόν

«Madamigella Valery…»

Οι Σικελικοί Εσπερινοί, Εισαγωγή από την όπερα

ΑΝΤΟΝΙΝ ΝΤΒΟΡΖΑΚ (1841 – 1904)

Ρούσαλκα, άρια της Ρούσαλκα «Měsíčku na nebi hlubokém»

ΡΟΥΤΖΕΡΟ ΛΕΟΝΚΑΒΑΛΛΟ (1857 – 1919)

Οι Παλιάτσοι, πρόλογος και άρια του Τόνιο

«Si può? Signore! Signori!»

ΤΖΑΚΟΜΟ ΠΟΥΤΣΙΝΙ (1858 – 1924)

Μαντάμα Μπατερφλάι, άρια της Μπατερφλάι «Un bel dì vedremo»

ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΒΕΡΝΤΙ (1813 – 1901)

Η Τραβιάτα, άρια του Ζερμόν «Di Provenza il mar, il suol»

Ο Τροβατόρε, Πράξη Δ΄, σκηνή και ντουέτο Λεονόρας – Κόμη

«Udiste … Qual voce!»

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηλίας Βουδούρης

ΣΟΛΙΣΤ: Μυρτώ Παπαθανασίου | υψίφωνος

Δημήτρης Πλατανιάς | βαρύτονος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τιμές εισιτηρίων:

Κάτω Διάζωμα: 40€, 35€, 30€ και 20€

Άνω Διάζωμα: 15€ και 10€ (εκπτωτικό)

Προπώληση στο more.com

Πρόσβαση:

Η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου για τις ημέρες και ώρες των εκδηλώσεων θα επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, ηλικιωμένους, καθώς και για επιβίβαση/αποβίβαση ταξί.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων θα παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με τη χρήση shuttle bus, το οποίο θα πραγματοποιεί αναβάσεις στο Θέατρο από τις 19.00 έως τις 21.30 ξεκινώντας από την οδό Σαρανταπήχου.

Μετά το πέρας της συναυλίας, τo shuttle bus θα εξυπηρετεί την κατάβαση του κοινού από το θέατρο.

Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες, έγκυοι.