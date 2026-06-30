Το 13ο Akropoditi DanceFest τοποθετεί στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης το θέμα «disabilities within», ανοίγοντας έναν πολυδιάστατο διάλογο γύρω από την αναπηρία, τη συμπερίληψη και τη θέση του σώματος στη σύγχρονη κοινωνία. Σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να οργανώνεται γύρω από πρότυπα κανονικότητας, το φεστιβάλ προτείνει μια καλλιτεχνική συνάντηση όπου η διαφορετικότητα δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά αφετηρία καλλιτεχνικής έκφρασης και κοινωνικού διαλόγου.

Η θεματική «disabilities within» διατρέχει ολόκληρο το πρόγραμμα του 13ου Akropoditi DanceFest, αναδεικνύοντας έργα και καλλιτεχνικές πρακτικές που επαναπροσδιορίζουν τη σχέση μας με το σώμα, την αναπηρία, την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη. Μέσα από παραστάσεις, εργαστήρια, προβολές και δημόσιες συζητήσεις, το φεστιβάλ φιλοξενεί δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό που διερευνούν νέους τρόπους αντίληψης, συμμετοχής και καλλιτεχνικής συνύπαρξης.

Το πρόγραμμα εργαστηρίων συγκεντρώνει δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προτείνοντας ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων γύρω από τον σύγχρονο χορό, τον αυτοσχεδιασμό, τη χορογραφία, το αισθητηριακό θέατρο και τις συμπεριληπτικές καλλιτεχνικές πρακτικές. Ανάμεσά τους συναντάμε τον Davide Bonetti με ένα εργαστήριο acrodance, τους Manuel Cañadas, Arturo Parrilla και Esmeralda Valderrama από την ομάδα Danza Mobile της Ισπανίας με ένα masterclass δημιουργίας στον σύγχρονο χορό, τη Σεβαστή Ζαφείρα με το εργαστήριο σύγχρονου χορού «On Fragility», τη Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου με το εργαστήριο αυτοσχεδιασμού «Viewpoints – Η στιγμή πριν», τον Αλέξη Φουσέκη με εργαστήριο σύγχρονου χορού, καθώς και τους Πέτρο Νικολίδη και Στέφανο Γιακουμάκη, οι οποίοι μεταφέρουν στο εργαστήριο αυτοσχεδιασμού «Levitate» στοιχεία της ομώνυμης παράστασής τους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης η Βιτόρια Κωτσάλου με το εργαστήριο «Νοηματοδότηση και σηματοδότηση», οι Liminal με την Μέντη Μέγα και την Ντέμη Παπαθανασίου με το δωρεάν εργαστήριο «Χορός: μεταξύ πρόσβασης και οικολογίας», ο Tom White του Surface Area Dance Theatre από το Ηνωμένο Βασίλειο με το «Feeling Sound», καθώς και οι Μαρία Κολιοπούλου, Ντέμη Παπαθανασίου και Βιβή Χριστοδουλοπούλου με το δωρεάν χορογραφικό εργαστήριο «Solace in Movement».

Ανάμεσα στους διεθνείς προσκεκλημένους του φετινού φεστιβάλ συναντάμε τη βραβευμένη Ουγγαρέζα χορογράφο Adrienn Hód και την ομάδα HODWORKS, οι οποίοι συμμετέχουν με εργαστήριο (19/07) και παρουσιάζουν την παράσταση «Charlie» (18/07), ένα έργο που αμφισβητεί στερεότυπα γύρω από την ταυτότητα, το σώμα και την ανθρώπινη παρουσία επί σκηνής.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο πολυαισθητηριακό και συμπεριληπτικό πρότζεκτ «b(l)alloon» της ομάδας Blip, το οποίο παρουσιάζεται τόσο ως δωρεάν εργαστήριο (11/07) όσο και ως παράσταση (10/07). Σχεδιασμένο ώστε να είναι προσβάσιμο και σε άτομα με προβλήματα όρασης, το έργο προτείνει μια εμπειρία όπου η αφή, ο ήχος, η κίνηση και η φαντασία συνδιαμορφώνουν την καλλιτεχνική πρόσληψη, διευρύνοντας τα όρια της παραστατικής εμπειρίας.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από παραστάσεις, προβολές και δράσεις που προσεγγίζουν τη θεματική της αναπηρίας, της προσβασιμότητας και της διαφορετικότητας από πολλαπλές οπτικές. Ανάμεσά τους συναντάμε το «Solar» της Ομάδας Εν Δυνάμει (11/07), μιας από τις σημαντικότερες ομάδες συμπεριληπτικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα, το «En vano» της ισπανικής Danza Mobile Company, διεθνώς αναγνωρισμένης ομάδας για τη μακρόχρονη δράση της στον χώρο του συμπεριληπτικού χορού, στις 12 Ιουλίου στην πλατεία Μιαούλη με ελεύθερη είσοδο, το δίπτυχο «Who am I today? / C for Clay» της Ομάδας Σύγχρονου Χορού Πρόσχημα (14/07), το «Syndesi» του Douglas Comley από τη Μάλτα (17/07), καθώς και το «Levitate» των Πέτρου Νικολίδη και Στέφανου Γιακουμάκη (19/07). Το πρόγραμμα πλαισιώνουν η προφεστιβαλική προβολή της ταινίας «Από Τι Είμαστε Φτιαγμένοι» του Ελληνοϊρανού Σιαμάκ Ετεμάντι, σε συνδιοργάνωση με την Ομάδα προβολών γαλβανιζέ, το Σάββατο 4 Ιουλίου στον εξωτερικό χώρου του παλιού Βυρσοδεψείου Κορνηλάκη- Δενδρινού, οι προβολές του έργου «Anthos / Ανθός» του Surface Area Dance Theatre από το Ηνωμένο Βασίλειο, το ντοκιμαντέρ «Χοροπηδούν τα δάχτυλα;» των Πάνου Μάρκου και Αγγελικής Πανταζή (15/07), η ομιλία της Angela Bettoni (16/07), ερμηνεύτρια, συγγραφέας και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ατόμων με Σύνδρομο Down με έδρα τη Μάλτα, καθώς και οι δωρεάν ανοιχτές δράσεις έναρξης και λήξης του φεστιβάλ, με το DJ set της Tatiana Quest (09/07) να ανοίγει το Φεστιβάλ και την τελευταία μας παράσταση, Levitate, η οποία κλείνει και οδηγεί το φετινό μας Φεστιβάλ σε ένα Jam ήχου και κίνησης, μια γιορτή λήξης με ζωντανή μουσική και χορό (19/07).

Κομβικό σημείο της φετινής διοργάνωσης αποτελεί η ημερίδα «Επανεξετάζοντας το Ανάπηρο Σώμα στον Χορό», που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Δίκτυο ΑΡΣΗ. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης η ημερίδα φέρνει κοντά καλλιτέχνες, ερευνητές, επαγγελματίες του πολιτισμού και μέλη της κοινότητας, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την παρουσία των ανάπηρων σωμάτων στις παραστατικές τέχνες, τις πολιτικές της προσβασιμότητας και τις δυνατότητες ενός πιο συμπεριληπτικού πολιτιστικού τοπίου. Από τις 10:00 έως και τις 17:30 με ελεύθερη είσοδο και συμμετοχή. Το Δίκτυο ΑΡΣΗ αποτελεί μια πρωτοβουλία καλλιτεχνών και επαγγελματιών του χώρου του χορού που εργάζεται για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης, συμμετοχής και εκπροσώπησης των ανάπηρων ατόμων στις παραστατικές τέχνες.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά όλους/ες/α, ιδιαίτερα σε ένα νησιωτικό περιβάλλον όπως η Σύρος, όπου η ανάγκη για προσβασιμότητα, συμμετοχή και ουσιαστική σύνδεση καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική. Το Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί έχει ήδη θέσει σε λειτουργία μάθημα κίνησης και έκφρασης για άτομα με και χωρίς αναπηρία, και το Disabilities Within λειτουργεί ως ουσιαστική ενίσχυση αυτής της δράσης.

Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών, Akropoditi DanceFest 2026 διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ακροποδητί με έδρα τη Σύρο και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, υπό την αιγίδα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ΣΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2026 και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

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