STRANA FEST 2026

Με φόντο το γραφικό σκηνικό του Φράγματος Περδίκκα Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα, σε μία καταπράσινη έκταση μέσα στο δάσος, στις 3, 4 και 5 Ιουλίου 2026, θα πραγματοποιηθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ STRANAFEST, το οποίο θα περιλαμβάνει υπαίθριες δραστηριότητες, workshops και μουσικές συναυλίες.

Υπέροχες δραστηριότητες και φανταστικές μουσικές ερμηνείες σε ένα ειδυλλιακό, καταπράσινο τοπίο!

Στις 3 Ιουλίου, το φεστιβάλ ανοίγει με τον ξεχωριστό Μίλτο Πασχαλίδη! Συμμετέχει και η τοπική μπάντα «FIASCO». Στις 4 Ιουλίου, συνεχίζεται με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη αλλά και τους Μαριάνα Κατσιμίχα και Δημήτρη Μπάκουλη. Στις 5 Ιουλίου, το φεστιβάλ κλείνει με τον λατρεμένο Πάνο Βλάχο και το συγκρότημα «ΚΟΥΠΕΣ».

Στόχος είναι το STRANAFEST να καθιερωθεί ως ετήσια γιορτή. Πέρα από την παροχή ψυχαγωγίας, το φεστιβάλ επιδιώκει να τονώσει την τοπική οικονομία μέσω της μαζικής προσέλευσης συμμετεχόντων από όλη την Ελλάδα και να αποκτήσει πανελλαδική φήμη και αναγνώριση. Το STRANAFEST σας προσκαλεί από όλες τις γωνιές της χώρας να συμμετέχετε σε αυτή τη γιορτή αλλαγής, ανάπτυξης και καλλιτεχνικής έκφρασης. Υπόσχεται όχι μόνο μια αξέχαστη εμπειρία, αλλά παράλληλα να συμβάλλει σε ένα πιο φωτεινό, πιο βιώσιμο μέλλον.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3,ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ