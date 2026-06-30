Μελιτζάzz 2026

Για 14η χρονιά, το Φεστιβάλ Μελιτζάzz επιστρέφει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από την Πέμπτη 2 έως την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026. Το φεστιβάλ παραμένει εντελώς δωρεάν για το κοινό και αναπτύσσεται στις πλατείες, τους δρόμους και τους υπαίθριους χώρους της πόλης, με επτά παράλληλες ενότητες που καλύπτουν μουσική, εικαστικές τέχνες, φωτογραφία, κινηματογράφο, φύση και δράσεις για παιδιά. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνωνας A.E. και της ΑΜΚΕ Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες (SMS).

Θεματικός άξονας του 2026 είναι οι «Κοινότητες»: η κοινότητα ως διοικητική μονάδα, ως βιωματικός χώρος, ως δίκτυο ανθρώπων που συνδέονται από κοινές εμπειρίες και πολιτισμικές αναφορές. Η θεματική εκτείνεται και στην έννοια των «Κοινών» (commons) – πόρων που οι κοινότητες διαχειρίζονται συλλογικά. Σε αυτό το πλαίσιο ενσωματώνεται και η ένταξη του Αποθέματος Βιόσφαιρας Όρους Πάρνωνα – Ακρωτηρίου Μαλέα στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας MAB/UNESCO το 2025, γεγονός που φέτος αποκτά κεντρική θέση στο πρόγραμμα.

Μουσική σε πλατείες και δρόμους

Εννέα ελληνικά σχήματα και καλλιτέχνες εμφανίζονται σε διαφορετικές γωνιές του Λεωνιδίου:

Πέμπτη 2 Ιουλίου: Χορωδία Νότιας Κυνουρίας, Asma Cordis, JAK Trio,

Παρασκευή 3 Ιουλίου: Χριστίνα Ψύχα, Κιντέρια,

Σάββατο 4 Ιουλίου: Billie Kark, Bag of Nails, Norma,

Κυριακή 5 Ιουλίου: ΖΑΓΑR.

Φέτος η καλλιτεχνική επιλογή εστιάζει αποκλειστικά σε Έλληνες καλλιτέχνες, μια δήλωση υποστήριξης στις μουσικές κοινότητες εντός συνόρων.

Έκθεση σύγχρονης τέχνης «Συναντήσεις»

Η έκθεση σύγχρονης τέχνης παρουσιάζει έργα των Δήμητρας Κωνσταντινίδη, Στρατή Ταυλαρίδη και Χάρη Ρηγάλου, που αναπτύχθηκαν μέσα από άμεση επαφή με τον τόπο, τις αφηγήσεις ντόπιων και το αρχειακό υλικό της τοπικής κοινότητας. Οι καλλιτέχνες συνομιλούν με τον τόπο αξιοποιώντας την πρακτική τους ως εργαλείο παρατήρησης και αλληλεπίδρασης. Τα έργα που παρουσιάζονται λειτουργούν ως ίχνη συνάντησης με την ιστορία και την κληρονομιά της Νότιας Κυνουρίας.

Η Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης «Συναντήσεις» πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.

Έκθεση Φωτογραφίας «Κοινότητες»

Με έργα που διερευνούν την ίδια την έννοια των «Κοινοτήτων», η έκθεση ενώνει τοπικές και υπερτοπικές αφηγήσεις μέσα από τη φωτογραφία ως κοινή γλώσσα μνήμης, ορατότητας και συμμετοχής, δημιουργώντας έναν οπτικό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν των τοπικών κοινοτήτων και τη σύγχρονη φωτογραφική πρακτική.

Έντεκα προσκεκλημένοι φωτογράφοι καταθέτουν τη δική τους ματιά και διαλέγονται με προσωπικά και κοινοτικά φωτογραφικά αρχεία: Cloé Kerhoas Özmen, Alessandro Kikinas, Πηνελόπη Θωμαΐδη, Κίμων Κακέτσης, Γιώργος Καλκανίδης, Μαρίζα Καψαμπέλη, Δημήτρης Κλεάνθης, Κλεομένης Κουφαλιώτης, Χρήστος Μανιώρος, Ιωάννης Παρασκευάς, Ιωάννα Χατζηαλεξάνδρου.

Ευχαριστούμε θερμά όσους μοιράστηκαν τα προσωπικά και οικογενειακά τους αρχεία μαζί μας, παραχωρώντας επιλεγμένο υλικό για την έκθεση.

Cine Melitzazz

Κάθε βράδυ, υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές κάτω από τον έναστρο ουρανό του Λεωνιδίου. Φέτος το πρόγραμμα διαμορφώνεται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Στη Φύση

Εμπειρίες και εργαστήρια στον Πάρνωνα. Η ενότητα προσκαλεί επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους να βιώσουν το βουνό ως κοινό τόπο εμπειριών, μνήμης και φροντίδας — στη λογική των «Κοινών» που διατρέχει ολόκληρη τη φετινή θεματική.

Melitzazz KIDS

Αποκλειστικά για τους μικρούς επισκέπτες: τοίχος αναρρίχησης, εργαστήρια περιβαλλοντικής αγωγής, παιδική παράσταση και παιδικές ταινίες στο υπαίθριο σινεμά.

Hunt the Stamp: Εικαστική περιήγηση σε 15 χωριά Το project «Hunt the Stamp» αποτελεί ένα από τα πιο πρωτότυπα στοιχεία της φετινής διοργάνωσης. Δεκαπέντε εικαστικοί δημιούργησαν από μία πρωτότυπη σφραγίδα για καθέναν από τους 15 οικισμούς της Νότιας Κυνουρίας: Λεωνίδιο, Τυρό, Κοσμά, Πούλιθρα, Πηγάδι, Πελετά, Κουνουπιά, Βλησιδιά, Τσιτάλια, Παλαιοχώρι, Άγιο Βασίλειο, Πλατανάκι, Μαρί, Πέρα Μέλανα και Πραγματευτή. Οι σφραγίδες είναι τοποθετημένες σε σημεία-κλειδιά κάθε χωριού: καφενεία, εκκλησίες, λαογραφικά μουσεία, σχολεία. Με ένα ειδικά σχεδιασμένο «διαβατήριο» στα χέρια τους, οι επισκέπτες ταξιδεύουν στην περιοχή, αναζητούν τις σφραγίδες και συγκεντρώνουν ένα μοναδικό σύνολο πρωτότυπων έργων τέχνης.

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