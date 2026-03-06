13ο Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης

14 Μαρτίου - 6 Απριλίου 2026

Μια γιορτή του πιάνου για όλους

Άξιον Εστί από το Piandaemonium, 6 πιάνα-12 πιανίστες·

ρεσιτάλ· μουσική δωματίου·παράλληλες δράσεις για μουσικούς και παιδιά

Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου 2026

Σε ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι προσκαλεί το 13ο Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης (ΦΠΘ) το κοινό και τους επισκέπτες της πόλης από 14 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2026. Το επιβλητικό πληκτροφόρο όργανο θα πλημμυρίσει με τις μελωδίες του τρεις χώρους-ορόσημο της συμπρωτεύουσας, την Αποθήκη Δ’ του Λιμανιού, το Αμφιθέατρο του Α.Π.Θ. και το Δημαρχιακό Μέγαρο (φουαγιέ). «Κάθε χρόνο επιχειρούμε να παρουσιάσουμε κάτι νέο και ενδιαφέρον πιστεύοντας ότι η κλασική μουσική μπορεί να είναι επίκαιρη. Και αυτό γίνεται πράξη μέσα από το πολυσχιδές πρόγραμμα του Φεστιβάλ που μπορεί να συνδέσει το κλασικό με το σύγχρονο φεύγοντας από ένα στενό πιανιστικό πλαίσιο», σημειώνει ο Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, πιανίστας και διοργανωτής του Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης. Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι η μουσική βεντάλια ανοίγει και το φεστιβάλ πειραματίζεται ποικιλοτρόπως απευθυνόμενο σε ένα ευρύ κοινό, από ενήλικες και επαγγελματίες μουσικούς μέχρι παιδιά.

Ο κεντρικός κύκλος δράσεων του Φεστιβάλ για το 2026, το οποίο διεξάγεται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης-Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, ανοίγει την αυλαία στις 14 Μαρτίου με το μοναδικό παγκοσμίως πιανιστικό σύνολο Piandaemonium, 6 πιάνα-12 πιανίστες, να παρουσιάζει σε διπλή παράσταση το εμβληματικό έργο «Άξιον Εστί» του Νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη σε μουσική του ανυπέρβλητου Μίκη Θεοδωράκη.

Στα πέντε ρεσιτάλ του κεντρικού κύκλου δράσεων, αναγνωρισμένοι σολίστ με διεθνή καριέρα παρουσιάζουν εκ διαμέτρου αντιθετικά προγράμματα, που επιχειρούν να προσεγγίσουν στο μέτρο του δυνατού, όλο το φάσμα των μουσικών στυλ και ιδιωμάτων. Η μουσική των σπουδαίων ρομαντικών Liszt και Rachmaninoff συνδιαλέγεται αρμονικά με την τζαζ κουλτούρα και το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, ενώ η πιανιστική δεξιοτεχνία των Chopin και Stravinsky, συνομιλεί με τον Piazzolla και τους Beatles.

Ο κύκλος μουσικής δωματίου εμφανίζεται στο φετινό Φεστιβάλ με τρεις συναυλίες διακεκριμένων καλλιτεχνών, σε σύνολα με φωνή, βιολί και πιάνο.

Στις παράλληλες δράσεις του Φεστιβάλ περιλαμβάνονται masterclass και εργαστήρια, που απευθύνονται σε σπουδαστές και διδάσκοντες μουσικής, αλλά και δράσεις για παιδιά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2026

Piandaemonium, 6 πιάνα-12 πιανίστες [14/3] (εναρκτήριες συναυλίες), Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ

ΣΑ 14 ΜΑΡ 18.30 Piandaemonium - Άξιον Εστί, των Ελύτη, Θεοδωράκη, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ

ΣΑ 14 ΜΑΡ 21.00 Piandaemonium - Άξιον Εστί, των Ελύτη, Θεοδωράκη, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ

*Μεταγραφή-διασκευή: Κώστας Χάρδας-Νίκος Πουλάκης

Διονύσης Παντής, μουσική διεύθυνση

Γιώργος Γάλλος, αφηγητής / Γιάννης Σελιτσανιώτης, ψάλτης / Γιάννης Διονυσίου, λαϊκός τραγουδιστής

Χορωδίες «Γιάννης Μάντακας» ΑΠΘ και «Τρισεύγενη Καλοκύρη» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ, Εριφύλη Δαμιανού, διεύθυνση χορωδιών

Piandaemonium: Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, Αντώνης Ανισέγκος, Ευτυχία Βενιωτά, Εύη Γιαμοπούλου, Νίκος Ζαφρανάς, Βικτωρία Κιαζίμη, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χρήστος Λενούτσος, Μαρία Μυλαράκη, Αντώνης Σελεμίδης, Θοδωρής Τζοβανάκης, Κώστας Χάρδας

Ρεσιτάλ [20/3-4/4] Δημαρχιακό Μέγαρο & Αποθήκη Δ’, Λιμάνι

ΠΑ 20 ΜΑΡ 20.30 Σταύρος Λάντσιας - Μόνοι Μαζί, Φουαγιέ Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

ΠΑ 27 ΜΑΡ 20.30 Μάνος Κιτσικόπουλος - Piano in love, Αποθήκη Δ’ Λιμάνι

ΣΑ 28 ΜΑΡ 20.30 Ιωάννης Ποταμούσης - Rachmaninoff - Liszt, οι Κολοσσοί του πιάνου, Αποθήκη Δ’ Λιμάνι

ΠΑ 03 ΑΠΡ 20.30 Γρηγόρης Σημαδόπουλος - Πιανιστικές διαδρομές σε τζαζ τοπία, Αποθήκη Δ’ Λιμάνι

ΣΑ 04 ΑΠΡ 20.30 Παναγιώτης Τροχόπουλος - Στα όρια της δεξιοτεχνίας, Αποθήκη Δ’ Λιμάνι

Μουσική δωματίου [29/3-5/4] Αποθήκη Δ’, Λιμάνι

ΚΥ 29 ΜΑΡ 19.30 Μυρτώ Παπαθανασίου, φωνή - Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, πιάνο

Respiro e sospiro, Ανάσα και αναστεναγμός, Αποθήκη Δ’, Λιμάνι

ΤΡ 31 ΜΑΡ 20.30 Μυρτώ Παπαθανασίου, φωνή - Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, πιάνο

Respiro e sospiro, Ανάσα και αναστεναγμός, Αποθήκη Δ’, Λιμάνι

ΚΥ 05 ΑΠΡ 19.30 Δανάη Παπαματθαίου-Μάτσκε, βιολί - Ούβε Μάτσκε, πιάνο

Από τον Beethoven στον Franck: Μουσικοί διάλογοι ανάμεσα στο δράμα και τον λυρισμό, Αποθήκη Δ’, Λιμάνι

Παράλληλες δράσεις [29/3-6/4] Αποθήκη Δ’, Λιμάνι

Masterclass

ΤΡ 31 ΜΑΡ - ΠΕ 02 ΑΠΡ Masterclass πιάνου - Βασίλης Βαρβαρέσος, Αποθήκη Δ’, Λιμάνι

Εργαστήρια

ΔΕ 30 ΜΑΡ 10.00 Κάνε το όπως ο Μότσαρτ! - Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος, εργαστήριο,

Αποθήκη Δ’, Λιμάνι

ΔΕ 06 ΑΠΡ 10.00 Πιάνο, κίνηση και μνήμη - Χρήστος Νούλης, εργαστήριο, Αποθήκη Δ’, Λιμάνι

Εργαστήρια για παιδιά

ΚΥ 29 ΜΑΡ 10.00 Το πιάνο που έγινε ορχήστρα - Νίκη Παπαγερούδη, εργαστήρια για παιδιά,

Αποθήκη Δ’, Λιμάνι

ΚΥ 05 ΑΠΡ 10.00 Το μαγεμένο πιανοδάσος/Beyond the 88 - Αγγελική Κάρτσιου, εργαστήρια για

παιδιά, Αποθήκη Δ’, Λιμάνι

Πληροφορίες: www.tpf.gr Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/thessaloniki-piano-festival/

