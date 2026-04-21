Συναυλία μνήμης για την 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης τιμούν την 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων με μία συναυλία μνήμης που περιλαμβάνει δύο υπέροχα έργα των Αράμ Χατσατουριάν και του Χρήστου Χατζή και φιλοξενεί σπουδαίους καλλιτέχνες επί σκηνής.

Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελλάδα.

Ο Hayk Melikyan είναι ένας από τους πλέον συναρπαστικούς πιανίστες των ημερών μας. Το BBC Music Magazine τον ονόμασε «Μουσικό Ήρωα για την προώθηση της σύγχρονης μουσικής», ενώ τιμήθηκε πρόσφατα με το Μετάλλιο Movses Khorenatsi από τον Πρόεδρο της Αρμενίας, την ύψιστη κρατική τιμή για πολιτιστικά επιτεύγματα. Η διακεκριμένη σοπράνο Σιρανούς Τσαλικιάν έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος του έργου της στην παρουσίαση της αρμενικής φωνητικής μουσικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ενώ ο αναγνωρισμένος Γάλλος μαέστρος Philippe Forget, έχει τιμηθεί από την Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων.

Το πρόγραμμα ξεκινά με το κοντσέρτο για πιάνο του σπουδαιότερου Αρμένιου συνθέτη Αράμ Χατσατουριάν, που χαρακτηρίζεται από τη βαθιά αγάπη του δημιουργού του για την πατρίδα του, αντλώντας έμπνευση από δημοτικά τραγούδια και παραδοσιακές μελωδίες της, που τα εκφράζει και τα αναδεικνύει μέσα από ρυθμικούς και αρμονικούς συνδυασμούς που καλλιεργούν ένα ζεστό ανατολίτικο χρώμα.



Το «Φως εκ του Σταυρού» του Χρήστου Χατζή είναι ένα έργο που βασίζεται σε αρμένικους λειτουργικούς ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας και είναι αφιερωμένο στην τραγουδίστρια Ιζαμπέλ Μπαϊρακνταριάν, για την οποία και γράφτηκε. Η πρόθεση του συνθέτη ήταν η δημιουργία ενός ορατορίου βασισμένου στα Πάθη του Κυρίου και στόχος του ο στοχασμός πάνω στο θέμα της Σταύρωσης, που εξαρχής τον ενέπνευσε, καθώς και στη σημασία του γεγονότος αυτού για το παρόν και το μέλλον του κόσμου.

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026

ώρα 20:30

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1)

Σοπράνο: Σιρανούς Τσαλικιάν

Πιάνο: Hayk Melikyan

Διεύθυνση Ορχήστρας: Philippe Forget

Πρόγραμμα:

Αράμ Χατσατουριάν (1903-1978): Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα

Χρήστος Χατζής (1953): Light from the Cross («Φως εκ του Σταυρού»), για Αρμένισα σοπράνο και ορχήστρα



Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου:

Άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, κάτοχοι Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ΙSIC, μέλη Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, Μέλη Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων ΥΠΠΟ, ΑΜΕΑ

Εκδοτήριο Κ.Ο.Θ.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Εθν. Αμύνης 2

Τηλ. 2310236990

Ώρες λειτουργίας: 8:00-15:00

Ηλεκτρονικό εισιτήριο: www.tsso.gr

Συμπαραγωγή Κ.Ο.Θ. - Ο.Μ.Μ.Θ.

Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αρμενίας στην Ελλάδα

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102FM, 958FM