14 (+2) Φεστιβάλ Πόζαρ
16 • 17 • 18 • 19 Ιουλίου 2026
Το 14 (+2) Φεστιβάλ Πόζαρ επιστρέφει τον Ιούλιο του 2026 και δίνει ξανά ραντεβού στο πιο μαγικό καλοκαιρινό σκηνικό της Ελλάδας.
Τέσσερις ημέρες μέσα στη φύση. Τέσσερις νύχτες γεμάτες μουσική, παρέες, γέλια, βουτιές στα νερά του Πόζαρ και στιγμές που μένουν μαζί σου πολύ μετά το τέλος του καλοκαιριού.
Ο Σύλλογος Νέων Λουτρακίου στήνει για ακόμη μία χρονιά μια γιορτή που έχει γίνει θεσμός. Ένα φεστιβάλ που ξεπερνά τα όρια μιας συναυλίας και μετατρέπεται σε εμπειρία. Σε ιστορία που γράφεται κάθε βράδυ κάτω από τα αστέρια.
Με ένα ανανεωμένο και δυνατό lineup, το Πόζαρ 2026 φέρνει στη σκηνή μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και υπόσχεται τέσσερις μέρες γεμάτες ένταση, συγκίνηση και αληθινές στιγμές.
Κεντρική Σκηνή
Πέμπτη 16 Ιουλίου
ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ
12ος ΠΙΘΗΚΟΣ
ΕΘΙΣΜΟΣ
ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣ
Παρασκευή 17 Ιουλίου
ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΓΚΑΓΚΟΥΤΗ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ
Σάββατο 18 Ιουλίου
ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ
Κυριακή 19 Ιουλίου
ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ
ΠΥΞ ΛΑΞ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Και όταν πέφτει η αυλαία της κεντρικής σκηνής… Το φεστιβάλ συνεχίζεται. Το αγαπημένο 2ο Stage, που έχει αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στις καρδιές των επισκεπτών, επιστρέφει με μοναδικές εμφανίσεις και ιδιαίτερες μουσικές συναντήσεις. Και φυσικά, στο θρυλικό Μπαρ Χελώνα, τα βραδινά DJ sets κρατούν τον παλμό ζωντανό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Γιατί στο Πόζαρ η μουσική δεν σταματά όταν τελειώνουν οι συναυλίες. Απλώς αλλάζει ρυθμό.
2ο Stage
Ήχος Αλμωπίας & Ειρήνη Γκουτζάκη
Alkyone & Otra Rota
Νεφέλη Φασούλη & Αλέξανδρος Κτιστάκης
Μαριάννα Κατσιμίχα
Γιώργος & Νίκος Στρατάκης
Τέσσερις μέρες. Ένα βουνό γεμάτο μουσική. Χιλιάδες άνθρωποι. Και οι ιστορίες που θα θυμάσαι όλο τον χειμώνα.
Ραντεβού στο Πόζαρ
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