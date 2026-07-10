16 • 17 • 18 • 19 Ιουλίου 2026

Το 14 (+2) Φεστιβάλ Πόζαρ επιστρέφει τον Ιούλιο του 2026 και δίνει ξανά ραντεβού στο πιο μαγικό καλοκαιρινό σκηνικό της Ελλάδας.

Τέσσερις ημέρες μέσα στη φύση. Τέσσερις νύχτες γεμάτες μουσική, παρέες, γέλια, βουτιές στα νερά του Πόζαρ και στιγμές που μένουν μαζί σου πολύ μετά το τέλος του καλοκαιριού.

Ο Σύλλογος Νέων Λουτρακίου στήνει για ακόμη μία χρονιά μια γιορτή που έχει γίνει θεσμός. Ένα φεστιβάλ που ξεπερνά τα όρια μιας συναυλίας και μετατρέπεται σε εμπειρία. Σε ιστορία που γράφεται κάθε βράδυ κάτω από τα αστέρια.

Με ένα ανανεωμένο και δυνατό lineup, το Πόζαρ 2026 φέρνει στη σκηνή μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και υπόσχεται τέσσερις μέρες γεμάτες ένταση, συγκίνηση και αληθινές στιγμές.

Κεντρική Σκηνή

Πέμπτη 16 Ιουλίου

ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ

12ος ΠΙΘΗΚΟΣ

ΕΘΙΣΜΟΣ

ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣ

Παρασκευή 17 Ιουλίου

ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΓΚΑΓΚΟΥΤΗ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

Σάββατο 18 Ιουλίου

ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ

Κυριακή 19 Ιουλίου

ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ

ΠΥΞ ΛΑΞ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Και όταν πέφτει η αυλαία της κεντρικής σκηνής… Το φεστιβάλ συνεχίζεται. Το αγαπημένο 2ο Stage, που έχει αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στις καρδιές των επισκεπτών, επιστρέφει με μοναδικές εμφανίσεις και ιδιαίτερες μουσικές συναντήσεις. Και φυσικά, στο θρυλικό Μπαρ Χελώνα, τα βραδινά DJ sets κρατούν τον παλμό ζωντανό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Γιατί στο Πόζαρ η μουσική δεν σταματά όταν τελειώνουν οι συναυλίες. Απλώς αλλάζει ρυθμό.

2ο Stage

Ήχος Αλμωπίας & Ειρήνη Γκουτζάκη

Alkyone & Otra Rota

Νεφέλη Φασούλη & Αλέξανδρος Κτιστάκης

Μαριάννα Κατσιμίχα

Γιώργος & Νίκος Στρατάκης

Τέσσερις μέρες. Ένα βουνό γεμάτο μουσική. Χιλιάδες άνθρωποι. Και οι ιστορίες που θα θυμάσαι όλο τον χειμώνα.

Ραντεβού στο Πόζαρ

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