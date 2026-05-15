Η καλλιτεχνική Δράση #ekipouzo εμπνέεται και δρα από τον Τόπο για τον Τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα Έργα τους (εικαστικά αφηγηματικά, παραστατικά). Οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο. Αυτό είναι το Εκεί που Ζω!

Φέτος, το Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «Εκεί που Ζω 26 –έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Με αφετηρία τις καταστροφικές πυρκαγιές, δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό, προσφέροντας μια μοναδική βιωματική εμπειρία. Έργα εμπνευσμένα από τη φθορά και την αναγέννηση, τη σχέση φύσης και ανθρώπου, συνθέτουν ένα ζωντανό κοινωνικό γλυπτό.

Τα Έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου «Χωρέμειος», στην Καρδαμάδα στο χωριό Χαλκειός της Χίου, στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026, ώρες 17.30 -21.30.

*Μέσα από τον αναστοχασμό «Τί καίγεται όταν καίγεται ένας τόπος;» δημιουργήθηκε και θα προβάλλεται το ντοκιμαντέρ “ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΖΩ” του Γιώργου Παυλιδάκη. Μια διαδρομή μνήμης, γόνιμη παρακαταθήκη ιστορίας και εθνογραφίας για τον τόπο. Οι προβολές θα είναι ελεύθερες για το κοινό, στον χώρο της Παλιάς Γεωργικής Σχολής, στα πλαίσια του φεστιβάλ #ekipouzo.

Tο #ekipouzo «φυτεύει ιδέες», γονιμοποιεί συνεργασίες, ενεργοποιεί δημιουργικές κοινότητες και δεν θα είχε αυτή τη δύναμη χωρίς τους/τις Καλλιτέχνες/ιδες, τις Κοινότητες του Τόπου και τους/τις Επισκέπτες/τριες.

Τους/τις ευχαριστεί θερμά!

Είστε όλοι/ες καλεσμένοι/ες Εκεί που Ζω!

Οι Τέχνες που φέτος Φωτίζουν τον Τόπο:

Γλυπτική, Εγκαταστάσεις, Θέατρο, Ζωγραφική, Καλλιέργειες, Κατασκευές, Κινηματογράφος, Λογοτεχνία, Μουσική Πολυαισθητηριακή Εγκατάσταση, Περφόρμανς, Ποίηση, Συμμετοχική Τέχνη, Τέχνη της Μέλισσας, Υφαντική, Φωτογραφία, ConceptualArt, LandArt, Upcycled Art, Video Art

Οι Καλλιτέχνες/ιδες που φέτος Φωτίζουν τον Τόπο:

Αφροδίτη Αναστοπούλου

Μαρία Γκίκα

Γυναικείος Σύνδεσμος «οι Φίλοι του Χιώτικου Χωριού» -Τμήμα Υφαντικής

Γεωπονική Καρατζάς

Δημιουργική ομάδα μαθητών/τριών Στ’ τάξης 3ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, Αφήγηση: Μαρκέλλα Ντιλμάγκ, Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Δέσποινα Αρμενάκη

ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. (Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου)

Sandrine Dimitriadis

Αριάδνη Ευαγγέλου

Κατερίνα Κουρτέση, Ηλιάνα Κατσουλάκη, Ελένη Πουλερέ

Μαρουκλιώ Ζαννίκου

Μαριαλένα Καμπάνη

Μαργαρίτης Καρατζάς

Ευγενία Κλαδιά

Γιώργος Κοντονικολάου

Κατερίνα Κουρτέση

Δημήτρης Κώσταλος

Ειρήνη Λάμπρου

Καλλιόπη Λιαδή

Σιδερής Λοΐζος

Μαρία Μαγγανάρη

Γιάννης Μακριδάκης

Δέσποινα Μακρίδη

Μαρούσα Μάμμα

Ματίνα Μαυρονικόλα

Μαρία Μιχαλάκη

Αγγελική Μουζήθρα

Αγγελική Μουτάφη

Εκεί που Ζω, Ντοκιμαντέρ (Συντελεστές: Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γιώργος Παυλιδάκης, Διευθυντής Φωτογραφίας – Μοντάζ: Ανδρέας Απέσσος, Οπερατέρ: Μιχάλης Βαρκάρης)

Μαριάνθη Ξυνταριανού -Τσιροπινά

Μανές Πάγκαλος

Χάρης Ίσαυρος Πανδής

Μαρία Παληού

Παρασκήνιο 18 – Σύλλογος Φίλων Θεάτρου + Τέχνης Χίου (Αφήγηση: Κύρα Τσούρου, Ποιητική σύνθεση: Ευγενία Κλαδιά, Μουσική επιμέλεια: Μαρία Παπαντωνάκη)

Παρίσι 26 (Άννα Φιλλίπου, Δέσποινα Μακρίδη, Αγγελική Μουτάφη, Ευγενία Κλαδιά, Ρούλα Γεραζούνη, Δήμητρα Απέσσου, Ειρήνη Μανάρα, Ειρήνη Λάμπρου)

Βάσω Παπανικολάου

Φώτης Πέζος

Ελένη Πουλερέ

Κώστας Σαλιάρης

Ναυσικά Σαλιάρη

Ευτυχία Σαλλιάρη

Σκηνοβάτες (Σκηνοθεσία: Γιώργος Παυλιδάκης, Ηθοποιοί: Μαρία Αυγουστίδη, Μαρκέλλα Γιοβανάκη, Μαρία Ζαννίκου, Μάτα Κασκάνη, Γιώργος Κερμπάτσος, Ελένη Κίτρινου, Μίτση Λεγάτου, Μαρούσα Μάμμα, Δήμητρα Μασούρα, Σούλα Χατζησιδερή)

Νικός Σούττης

Ιλένια Τσαγκάτου

Στέλλα Τσακίρη

Στέλλα Τσιροπινά

Νικόλας Χατζής

Σούλα Χατζησιδερή

Φένια Χρήστου

Talking Brush

Επιμέλεια/Οργάνωση:

ΜαρούσαΜάμμα_ ΝαυσικάΣαλιάρη_ ΜαρίαΖαννίκου

Συνδιοργάνωση με τον Δήμο Χίου

Σύμβουλος Παραγωγής: Γιώργος Παυλιδάκης

Πολύτιμοι Συνεργάτες-Ενδυναμωτές Kαλλιτεχνικών Παρεμβάσεων: «Όμικρον» Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου& Μαστιχάκι–Σχολείο του Δάσους

Ανεκτίμητη Δημιουργική Κοινότητα: Κοινότητα Χαλκειούς Χίου

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ 3, ΕΡΤ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ