“Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2026” στο Μουσείο Μπενάκη

Φέτος, η γιορτή μας ξεκινάει μία ημέρα νωρίτερα, την Κυριακή 17 Μαΐου, από το Μουσείο Παιχνιδιών, γιατί το παιχνίδι ενώνει τον κόσμο: έχει τη δική του γλώσσα, δε γνωρίζει σύνορα και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.

Πιο συγκεκριμένα:

Κυριακή 17.05.2026 – Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών

10:00 – 18:00

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ στο Μουσείο Παιχνιδιών

10:00 – 13:00

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7 της Ελληνικής Ραδιοφωνίας εκπέμπει ζωντανά από το Μουσείο Παιχνιδιών

Η αγαπημένη ραδιοφωνική συχνότητα της μεταφέρει το στούντιό του στο Μουσείο Παιχνιδιών Μπενάκη. εκπέμπει ζωντανά, με μουσική και συνεντεύξεις στο εορταστικό κλίμα της ημέρας.

Αν δεν μπορείτε να βρεθείτε κοντά μας με φυσική παρουσία, γιορτάστε μαζί μας ακούγοντας live πώς το παιχνίδι και το ραδιόφωνο ενώνονται για να φέρουν όλο τον κόσμο πιο κοντά!

12:00 – 13:00 και 16:00 – 17:00

ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ: ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4 – 8 ετών

Mπάλες και σβούρες, γιο-γιο και ροκάνες, μύλοι, καρουζέλ, κουρδιστά τρένα και άλλα παιχνίδια που στριφογυρίζουν ξεσηκώνουν μικρούς και μεγάλους για μια παιχνιδιάρικη διαδρομή -πού αλλού; στο Μουσείο Παιχνιδιών. Μια και τα Μουσεία μάς ενώνουν, ελάτε να ανακαλύψουμε παλιά παιχνίδια, να παίξουμε, να στροβιλιστούμε και να θυμηθούμε μαζί ότι το παιχνίδι κάνει τον κόσμο να γυρίζει.

Απαραίτητη η κράτηση

Πληροφορίες / συμμετοχές: Τμήμα Εκπαίδευσης, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00-14.00, Τ. 210 3671067-69.

Δευτέρα 18.05.2026 – Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού

10:00 – 18:00

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ στο Μουσείο Μπενακη Ελληνικού Πολιτισμού που εκείνη την ημέρα είναι ανοικτό στο κοινό.

Τρίτη 19.05.2026 – Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού

19:30

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΡΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ στην Δράμα

Το Μουσείο Μπενάκη τιμά το Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών – Συλλογή Άρη Θεοδωρίδη στην Δράμα που είναι αφιερωμένο στην προστασία και την ανάδειξη της φωτογραφίας, καθώς και τη διατήρηση της ιστορίας και αυτής της τέχνης.

Στην τιμητική εκδήλωση του Μουσείου Μπενάκη για την ιστορία, την προσφορά και τις δράσεις του Μουσείου Φωτογραφίας &Φωτογραφικών Μηχανών της Δράμας θα μιλήσουν οι:

Ειρήνη Γερουλάνου, Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη

Φανή Κωνσταντίνου, τ. Υπεύθυνη των Φωτογραφικών Αρχείων του Μουσείου

Κυριάκος Συφιλτζόγλου, Στέλεχος της Α.Μ.Κ.Ε. Κύκλωψ

Κώστας Βιδάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Μ.Κ.Ε. Κύκλωψ