16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου «Γέφυρες»

Από το 2008, το Πολυθεματικό Διεθνές Φεστιβάλ Πελοποννήσου «Γέφυρες» αποτελεί έναν θεσμό που φέρνει κοντά δημιουργούς, καλλιτέχνες και κοινό από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γεφυρώνοντας πολιτισμούς, ιδέες και καλλιτεχνικές αναζητήσεις.

Φέτος, το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 25 Οκτωβρίου 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Κορινθίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου «Γέφυρες» διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού CineArt, με καλλιτεχνική διεύθυνση της σκηνοθέτριας Πέτρας Τερζή από το 2008, και αποτελεί έναν πολυδιάστατο πολιτιστικό θεσμό.

Το κοινό θεματικό νήμα των ταινιών που θα προβληθούν φέτος είναι:

«Η μάχη του ανθρώπου με τη μοίρα, την αδικία, την απώλεια και την αναζήτηση ταυτότητας ή αξιοπρέπειας»

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ 3, ΕΡΤ Τρίπολης