Τα μικρά νησιά στις Οινούσσες συζητούν για τις δράσεις τους!

Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2025, από το ΕΔΜΝ, τον Δήμο Οινουσσών, την Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με την χορηγία της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, του Συλλόγου «Φίλοι Οινουσσών», και με χορηγό επικοινωνίας την ΕΡΤ3 και ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.

Τα μικρά νησιά της χώρας μας, εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, των θεσμικών φορέων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθηγητές πανεπιστήμιων, ερευνητές, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων της επιστήμης της επιχειρηματικότητας της κοινωνίας , αιρετοί και η τοπική κοινωνία θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις δυνατότητες των μικρών νησιών να ανταποκριθούν σε αυτές και το ρόλο των μικρονησιωτικών κοινωνιών σχετικά με τις νέες στρατηγικές που χαράσσει η ΕΕ στους τομείς των νησιών, του τουρισμού, των μεταφορών και της ανταγωνιστικότητας.

Το Συνέδριο και οι ειδικές συνεδρίες θα γίνουν στην Αίθουσα ΣΦΟ: «Μαρίας Π. Λαιμού. Στον ίδιο χώρο, στην αίθουσα «Μαρίας Π. Λαιμού» φιλοξενείται η έκθεση «Οικείος Χώρος» με έργα της Συλλογής Χρίστου Χριστοφή, προς τιμήν των επισκεπτών και συμμετεχόντων στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών.

Η είσοδος στο συνέδριο είναι ελεύθερη, ο χώρος είναι προσβάσιμος σε ΑμεΑ και σε άτομα με δυσκολία στη κίνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ