

Οι 7οι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού Β. Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη (23-24 Μαΐου)

Οι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού Β. Ελλάδας, ο θεσμός που ισχυροποιείται χρόνο με τον χρόνο, φέτος θα διεξαχθούν για 7η χρονιά στη Θεσσαλονίκη (23-24 Μαΐου). Η κύρια έδρα των Αγώνων, για μία ακόμη χρονιά, θα είναι το φιλόξενο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Πανοράματος.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και υγείας,(HOCSH), είναι πιστοποιημένος Οργανισμός από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως φορέας υλοποίησης δράσεων «Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής». Συμβάλει στην υλοποίηση της Εθνικής πολιτικής για τον Εργασιακό Αθλητισμό καθώς και στην προαγωγή της φυσικής δραστηριοποίησης και υγείας – ευεξίας των εργαζομένων.

Ο HOCSH εκπροσωπεί την Ελλάδα αναγνωρισμένο μέλος της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού (EFCS&WFCS&CSIT), συμμετέχοντας και ως μέλη στη Διοίκησή τους.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας και τα στελέχη του διαθέτουν πλέον σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία την οποία αξιοποιούν στη διοργάνωση Παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο των δράσεων του ο Οργανισμός έχει λάβει διαχρονικά την «Αιγίδα» και υποστήριξη σημαντικών φορέων όπως: του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και πολλών ακόμη φορέων και Εθνικών ομοσπονδιών.

Δικαίωμα συμμετοχής στις παραπάνω διοργανώσεις εργασιακού αθλητισμού έχουν εργαζόμενοι και εταιρικές ομάδες, από Εταιρίες ή Οργανισμούς, ελεύθεροι επαγγελματίες, μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα καθώς και εταιρικές ομάδες μελών της EFCS, WFCS και CSIT, από Εταιρείες και Οργανισμούς του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, αλλά και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.

Σ. Καραβούλης: «Στόχος η αναβάθμιση της υγείας των εργαζομένων»

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης και Υγείας, Σπύρος Καραβούλης αναφερόμενος στους Αγώνες και στην άθληση των εργαζομένων, τόνισε: «Το όραμα μας από την πρώτη στιγμή είναι να δημιουργηθεί γόνιμο έδαφος για να ανθίσουν και να αναπτυχθούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες από Οργανισμούς, εταιρίες και εργαζόμενους, έτσι ώστε ο εργασιακός αθλητισμός να συνεισφέρει ενεργά στην εξέλιξη της αθλητικής νοοτροπίας και του πολιτισμού του αθλητισμού αναβαθμίζοντας την υγεία και ευεξία των εργαζομένων στην Ελλάδα». Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στους Αγώνες της Β. Ελλάδας: «Για τον Οργανισμό, πριν από επτά χρόνια η διοργάνωση Αγώνων στη Β. Ελλάδα ήταν ένα νέο στοίχημα, το οποίο το κερδίζουμε κάθε χρόνο. Αυτό κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη και ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, έχουν αγκαλιάσει τους Αγώνες, με αποτέλεσμα να έχουμε τη μόνιμη έδρα ων Αγώνων στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου. Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος να μεγαλώσουμε τους αγώνες της Β. Ελλάδας οι οποίοι κάθε χρόνο έχουν και περισσότερες συμμετοχές».

ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Οι Aγώνες θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω αθλήματα: Basketball 5×5, Basketball 3×3, Bowling, Backgammon (Αγωνιστικό Τάβλι), Catch & Serve, Chess, Hado, Padel, Petanque, Soccer 7×7, Swimming, Table-tennis, Tennis, Tug of War (Διελκυστίνδα).

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν στις Εγκαταστάσεις του «Ολυμπιακού Κέντρου Πανοράματος», στο ΔΑΚ Πυλαίας, στο Ten Pin Bowling, στο La Bandeja Padel Tennis Club και στο ΑΤΤΑΚ ΑΡΕΝΑ.

Οι 7οι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού Βορείου Ελλάδος, τελούν υπό την αιγίδα :

Του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

της ΔΕΘ HELEXPO

του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

του ΤΕΦΑΑ Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Οι αγώνες έχουν την υποστήριξη:

του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη

των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος

Με την Αρωγή και Στήριξη του Υπουργείου Υγείας

Δηλώσεις συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο secretariat@hocsh.org ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τα γραφεία του Οργανισμού στο 212 000 2527